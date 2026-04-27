Монголия подала заявку на проведение Азиатских игр 2038 года, конкурируя с Южной Кореей и Индией

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, Монголия подала заявку на проведение Азиатских игр 2038 года через свой национальный олимпийский комитет, при этом Улан-Батор рассматривается как сильный претендент.

Южная Корея и Индия также участвуют в гонке. Решение о месте проведения игр будет принято Олимпийским комитетом Азии (OCA) примерно в 2028 году.

Монголия официально заявила о своем намерении провести Азиатские игры 2038 года. Предложение было подано Национальным олимпийским комитетом Монголии и недавно обсуждалось на заседании исполнительного совета Олимпийского комитета Азии в Санье.

Однако интерес к проведению Азиатских игр 2038 года не ограничивается Монголией. Ранее Южная Корея выразила намерение, представив совместное предложение от Кванджу и Тэгу, а Индия также рассматривается как потенциальный претендент.

Ожидается, что Олимпийский совет Азии примет окончательное решение о городе-хозяине примерно в 2028 году. Тем временем, даты проведения предстоящих Игр уже распределены: Айти-Нагоя — 2026 год, Доха — 2034 год, а Эр-Рияд — 2030 год.

Из этих трех стран Южная Корея и Индия имеют опыт организации Азиатских игр. Однако Монголия впервые претендует на проведение этих Игр.

Индия в последний раз принимала Азиатские игры в 1982 году в Нью-Дели. Между тем, Южная Корея принимала Игры в Инчхоне в 2024 году. С тех пор масштабы мероприятия значительно выросли, и теперь в нем участвуют тысячи спортсменов со всего континента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

