В этом году в национальном парке Хустай родился первый жеребенок Тахи

CentralAsia (MNG) - В настоящее время в национальном парке Хустай пасется более 350 лошадей Тахи.

В этом году у диких лошадей, занимающих более 60 процентов общей площади парка, родился первый жеребенок, самка, от жеребца Бригада и кобылы Фриды.

«Хустай» — это неправительственная организация, которая управляет государственными землями на основании договора управления. Ее цель — восстановить популяцию хустайских диких лошадей, которых монголы называют единственным сохранившимся видом этого вида на Земле, увеличить их численность, защитить биоразнообразие и передать его будущим поколениям.

Тахи — это дикая лошадь, обитающая в степях Гоби и Монголии. Тахи — очень редкий вид, принадлежащий к семейству лошадиных, — пишет MiddleAsianNews.

В отличие от американского мустанга и австралийской дикой лошади Брамбы, которые когда-то были одомашнены, а затем одичалы, Тахи — это по-настоящему дикая лошадь, которая никогда не была одомашнена человеком.

Лошади имеют 64 хромосомы, тогда как у Тахи — 66 хромосом.

