Значительное землетрясение магнитудой 5.9 произошло в аймаке Ховд

CentralAsia (MNG) - Вчера Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), считающийся одним из ключевых международных агентств, отслеживающих сейсмическую активность во всем мире, сообщил о землетрясении магнитудой 5.9 вблизи горы Бүрэнхайрхан, сомон Булган, аймак Ховд, Монголия, — информирует MiddleAsianNews.

Землетрясение произошло на небольшой глубине 10 км под эпицентром утром в воскресенье, 26 апреля 2026 года, в 11:23 по местному времени.

Еще одно землетрясение магнитудой 5.5 произошло в районе сомона Зэрэг в аймаке Ховд. Время землетрясения (по времени Улан-Батора): 12:23:22 26 апреля 2026. Географическое положение (широта, долгота): 46.90 93.01.

Точная магнитуда, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут, поскольку сейсмологи анализируют данные и уточняют свои расчеты, или по мере того, как другие ведомства публикуют свои отчеты.

Позже сеть гражданских сейсмографов RaspberryShake опубликовала второе сообщение, в котором также указала магнитуду землетрясения в 5.9. Другие организации, сообщившие о том же землетрясении, включают французскую Национальную сеть сейсмического наблюдения (RéNaSS) с магнитудой 5.5 и Немецкий исследовательский центр геофизических наук (GFZ) с магнитудой 5.9.

Судя по предварительным сейсмическим данным, землетрясение не должно было причинить значительного ущерба, но, вероятно, ощущалось многими людьми как лёгкая вибрация в районе эпицентра.

Слабые толчки могли ощущаться в Бүрэнхайрхане (население 1800 человек), расположенном в 145 км от эпицентра.

