Hunnu Air рассматривает возможность использования самолетов A321LR и A330 для расширения своего присутствия в Европе

CentralAsia (MNG) - Коммерческий директор авиакомпании Hunnu Air (MR, Улан-Батор) Төрболд Цэрэнхүү заявил на выставке Routes Asia 2026, как сообщает Aviation Week, что авиакомпания рассматривает возможность аренды двух самолетов A321-200NX(LR) и двух A330-200 для подготовки к запланированному расширению в Европе.

Поставка самолетов A321LR запланирована на конец 2027 года, хотя задержки могут отложить их появление до первого квартала 2028 года. Ввод в эксплуатацию самолетов A330-200 также запланирован на первый квартал 2028 года.

По данным MiddleAsianNews, дополнительные самолеты позволят открыть новые маршруты в Берлин-Бранденбург и Будапешт. Авиакомпания также рассматривает возможность добавления самолета A330-200 (P2F) примерно в 2028 году, чтобы потенциально расширить свою деятельность на грузовые перевозки.

Төрболд Цэрэнхүү

Однако Төрболд сообщил изданию ch-aviation, что окончательные решения относительно лизинга еще не приняты. Он подчеркнул, что любое пополнение флота будет зависеть от рыночного спроса, финансовой устойчивости и более широких стратегических приоритетов.

В эксклюзивном интервью в феврале 2026 года Төрболд заявил, что авиакомпания изучает возможность добавления двух узкофюзеляжных самолетов, скорее всего, A320-200, в конце 2027 или начале 2028 года, что потребует как минимум 180 мест для увеличения вместимости по сравнению с самолетами E190-E2.

Он также подтвердил планы по развитию партнерских отношений в сфере мокрого лизинга для управления сезонным спросом, в то время как авиакомпания работает над получением сертификата IATA Operational Safety Audit (IOSA).

Согласно данным ch-aviation, монгольский перевозчик эксплуатирует два самолета E190 и два E190-E2, а также самолеты Cessna (одномоторные турбовинтовые) C208, используемые в основном для внутренних чартерных рейсов. Он соединяет свой главный хаб в Улан-Баторе с девятью пунктами назначения, включая международный аэропорт Алматы, международный аэропорт Пекина Дасин и аэропорт Токио Ханеда.

