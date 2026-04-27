Три страны Центральной Азии совместно строят ГЭС ​​мощностью 2000 МВт

CentralAsia (MNG) - Три страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан – готовятся к запуску совместной гидроэлектростанции мощностью почти 2000 МВт. Объект будет построен на реке Нарын в Кыргызстане, сообщает MiddleAsianNews.

Чтобы понять масштаб проекта, мощность в 2000 МВт является значительной, примерно эквивалентной мощности двух крупных ядерных реакторов или нескольких тепловых электростанций. Этого достаточно для обеспечения электроэнергией до 1.5 миллиона домов.

Критическая важность региональных гидроэнергетических проектов была подчеркнута президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым на Региональном экологическом саммите (РЭС) в Астане 23 апреля.

«Камбаратинская ГЭС-1 мощностью 1880 МВт считается проектом стратегического значения. В настоящее время активно ведутся переговоры о завершении межправительственного соглашения при поддержке Всемирного банка и других финансовых институтов», — сказал Жапаров.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения