Монголия и Узбекистан наращивают спортивное сотрудничество

CentralAsia (MNG) -  Представители Монголии и Узбекистана провели встречу, посвященную расширению двустороннего сотрудничества в области физической культуры и спорта.

В переговорах приняла участие монгольская делегация во главе с советником президента Шархүү Амарсайханом, а также представители Министерства спорта Узбекистана и Национального олимпийского комитета Узбекистана.

В ходе встречи стороны обсудили укрепление сотрудничества в области спорта и олимпийского движения, обмен опытом и изучение перспектив совместных инициатив.

Особое внимание было уделено организации совместных тренировочных сборов для национальных команд обеих стран в рамках подготовки к чемпионату Азии по боксу среди юниоров, который должен состояться в следующем месяце в Ташкенте.

По итогам переговоров участники подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и выведении сотрудничества на новый уровень.

