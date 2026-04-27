Эксперты высоко оценили экономическое сотрудничество между Монголией, Китаем и Россией на Забайкальском форуме

CentralAsia (MNG) - 23-24 апреля прошел Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты – 2026», который послужил выездной площадкой для Восточного экономического форума России. В этом году мероприятие уже четвертый год подряд собирает экспертов и представителей Монголии, Китая и России.

«Уникальный Шелковый путь и древний Чайный путь когда-то соединяли Азию и Европу, превратив этот регион в транспортный, культурный и исторический перекресток Евразии», — сказала Шүрэнчимэг Цогтбаяр, генеральный директор Фонда развития Великого Чайного Пути Монголии. «Наши предки сотрудничали, дружили и совместно строили эти пути».

Профессор Сианьского международного университета Сюй Дехун отметил, что внутренним регионам, не имеющим морских портов, необходимо развивать наземные и воздушные транспортные узлы для стимулирования экономического роста.

Забайкальский регион обладает богатыми запасами полезных ископаемых, лесными ресурсами, а также сельскохозяйственной продукцией и продуктами животноводства, отметил Сюй, добавив, что здесь также находится железнодорожная станция Чита, ключевой узел на Транссибирской магистрали, и крупные транспортные узлы, что создает благоприятные условия для строительства международного внутреннего порта.

«У нас есть прекрасные возможности для создания надежных международных транспортных коридоров, которые важны не только для Китая, России и Монголии, но и имеют огромное значение для всей Евразии», — заявил губернатор Забайкальского края в России Александр Осипов.

«Жители Забайкальского края рассматривают поездки в китайские деревни Маньчжоули и Хайлар как обычную поездку в соседнюю деревню за качественными товарами. В то же время мы прилагаем усилия для привлечения туристов из Китая», — сказал Булат Амагабазаров, директор туристической компании «Серебряное кольцо» в Забайкальском крае.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения