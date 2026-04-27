Axios: Иран предложил США открыть Ормузский пролив, завершить войну и отложить переговоры о ядерной программе

Аббас Арагчи

CentralAsia (CA) - Иран передал США предложение, предусматривающие открытие Ормузского пролива и прекращение войны. При этом Тегеран предлагает отложить переговоры о своей ядерной программе на более поздний срок. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Новое предложение было передано министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи через пакистанских посредников во время переговоров в Исламабаде в прошедшие выходные (25-26 апреля). Оно предполагает, что прекращение огня будет продлено на длительный период или стороны договорятся об окончательном завершении войны.

Переговоры о ядерной программе Ирана, согласно предложению, начнутся после открытия Ормузского пролива и снятия блокады иранских портов.

Белый дом получил предложение Тегерана, но пока неясно, готовы ли в Вашингтоне его рассматривать. Axios отмечает, что снятие блокады и прекращение войны лишило бы президента США ключевых рычагов давления на Иран по поводу ядерной программы. Ожидается, что в понедельник, 27 апреля, президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой тупик, в который зашли переговоры, а также потенциальные дальнейшие шаги.

24 апреля Дональд Трамп направил своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера на переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Исламабаде. Однако на следующий день он объявил, что отменил их поездку. «Я сказал своим людям некоторое время назад, когда они уже собирались вылетать: «Нет, вы не будете лететь 18 часов туда. Все козыри у нас. Они могут позвонить нам в любое время, но вы больше не будете совершать 18-часовые перелеты, чтобы сидеть и обсуждать ничего»», — заявил Трамп. При этом он отказался считать это решение возобновлением войны.

Ормузский пролив заблокирован Ираном с начала войны на Ближнем Востоке. Затем к этому добавилась морская блокада иранских портов со стороны США.