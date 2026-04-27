В Москве снег, объявлен оранжевый уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) -  В Москве и Подмосковье 27 апреля выпал снег. В городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за снега, гололеда и сильного ветра, сообщили в Гидрометцентре. 

Там уточнили, что снег и шквалистый ветер в Москве и области, порывы которого могут достигать 18–23 метров в секунду, не прекратятся до конца суток. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве выпала половина месячной нормы осадков.  

В разных районах Москвы из-за ветра и снега повалены деревья. На Арбатско-Покровской линии метро дерево упало на пути, из-за этого не было движения поездов на участке между станциями «Партизанская» и «Щелковская». 

По данным телеграм-канала «База», за ночь более 50 самолетов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Внуково из-за снегопада. В пресс-службе аэропорта позже сообщили, что «в связи с неблагоприятными метеоусловиями» часть рейсов была отложена. 

В подмосковных городах Дубна и Домодедово из-за снегопада и падения деревьев частично пропало электричество, сообщают местные администрации. Кроме того, на Павелецком и Савеловском направлениях сбой в движении поездов в сторону Москвы. 

