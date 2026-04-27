Дожди пройдут в Казахстане в ближайшие три дня

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана с 28 по 30 апреля ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, в горных районах юго-востока ночью – дождь и мокрый снег, а в отдельных районах возможны град и шквалистый ветер, сообщает «Казгидромет».

При этом ясная погода без осадков ожидается в северных, центральных областях весь период, в южных – 28-29 апреля, на востоке – 29-30 апреля. На юго-западе и юге страны прогнозируются пыльные бури. Ночью и утром по республике – туман.

На западе, северо-западе, севере, востоке Казахстана, 28-29 апреля в центре страны ночью ожидаются заморозки до 3°C. Днем на западе потеплеет до +15+20°C, на северо-западе – до +17+25°C, на севере – до +21+26°C, в центре – до +21+30°C, на востоке – до +19+27°C, на юге – до +25+34°C, на юго-востоке – до +22+27°C.

