На неделе воздух прогреется до +33 градусов, местами — до +35. В горных районах возможны сели и паводки

CentralAsia (UZ) - В понедельник и вторник по большей части территории Узбекистана ожидается сухая погода. Лишь в отдельных районах Самаркандской, Сурхандарьинской областей и по Ферганской долине во второй половине дня вторника пройдут кратковременные грозовые дожди, сообщил Узгидромет.

Дневная температура воздуха будет в пределах +26…+29 градусов Цельсия, по югу и пустынной зоне — до +30…+33.

В среду и четверг (29−30 апреля) по большинству регионов сохранится погода без осадков. По северо-западным районам 30 апреля местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днём составит +28…+33, по югу и пустынной зоне — до +35 градусов.

1 мая локальные кратковременные дожди и грозы возможны в отдельных районах республики. Температура воздуха существенно не изменится.

30 апреля по северо-западным районам, 1 мая местами по республике возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте в течение рабочей недели осадков не ожидается.

Температура воздуха в понедельник днём составит +26…+28 градусов, во вторник — +27…+29, 29−30 апреля и 1 мая воздух прогреется до +29…+32. Преобладающая температура ночью составит +14…+17 градусов.

Ветер ожидается восточный от слабого до умеренного.

Сели и паводки

С 28 апреля по 4 мая по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления, предупредили также в Узгидромете:

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

Навоийская область: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.

В некоторых районах возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.