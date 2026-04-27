Экс-президенту Южной Кореи запросили еще 30 лет тюрьмы

CentralAsia (CA) - Прокуратура Южной Кореи запросила 30 лет лишения свободы для бывшего президента Юн Сок Ёля по делу о полётах дронов над столицей Северной Кореи Пхеньяном в 2024 году, сообщает Associated Press.

По версии следствия, Юн намеренно пытался обострить отношения с КНДР, чтобы создать повод для введения военного положения внутри страны. Ему предъявили обвинения в помощи противнику и злоупотреблении полномочиями.

Надзорный орган огласил запрос на финальной стадии процесса в Центральном окружном суде Сеула. Команда спецпрокурора Чо Ын Сока заявила, что Юн и его высокопоставленные военные чиновники отвечали за предполагаемые полёты дронов над Северной Кореей примерно за два месяца до введения военного положения.

Следствие считает, что бывший президент пытался создать ситуацию, похожую на военный конфликт между двумя Кореями, чтобы затем расправиться с политическими оппонентами, "монополизировать и продлить свою власть".

Для бывшего министра обороны Ким Ён Хёна, которого называют ключевым союзником Юна, прокуроры запросили 25 лет тюрьмы. По версии следствия, он помогал составлять план введения военного положения и задействовал вооружённые силы для этой цели. Ранее сообщалось, что Ким Ён Хён подал в отставку вскоре после провальной попытки ввести военное положение.

Северная Корея в октябре 2024 года заявила, что Южная Корея трижды запускала дроны над Пхеньяном для сброса пропагандистских листовок. Тогда напряжённость между странами резко выросла. Министр обороны сначала расплывчато отрицал обвинения, но позже Минобороны Южной Кореи заявило, что не может подтвердить или опровергнуть заявления Пхеньяна.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение. В телеобращении он заявил о необходимости защитить конституционный порядок от "антигосударственных сил". Позже парламент признал режим военного положения недействительным: депутаты собрались в Национальной ассамблее и проголосовали за его отмену.

Военное положение продлилось около шести часов. После этого в Южной Корее начался политический кризис: под давлением парламента и массовых протестов Юн отменил своё решение, а оппозиция заговорила об импичменте.

14 декабря 2024 года парламент объявил Юну импичмент. За это решение проголосовали 204 из 300 депутатов. В апреле прошлого года Конституционный суд Южной Кореи окончательно снял его с должности.

В июле 2025 года суд во второй раз выдал ордер на арест бывшего президента. Тогда следствие добивалось его заключения под стражу по новым эпизодам, связанным с попыткой ввести военное положение.

В феврале 2026 года Центральный районный суд Сеула приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по более тяжкому обвинению – в руководстве мятежом. Перед этим прокуроры требовали для него смертной казни.