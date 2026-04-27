Шүрэнцэцэг принесла Монголии вторую медаль

справа: Шүрэнцэцэг Энхмөнх, Шамса аль-Амр, Энни Рамирес и Эмили Томас

CentralAsia (MNG) - Монголия завоевала свою вторую медаль на Азиатских пляжных играх, которые возобновились после 10-летнего перерыва. Спортсменка по джиу-джитсу Шүрэнцэцэг Энхмөнх принесла стране вторую медаль.

Выступая в весовой категории до 57 кг, она получила право пропустить первый раунд. В четвертьфинале она победила южнокорейскую спортсменку Ли Ёнджи, но в полуфинале уступила филиппинке Энни Рамирес со счетом 5–2. В итоге она завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за третье место тайскую спортсменку Нучанат Сингчалад со счетом 8–2.

Ранее Шүрэнцэцэг завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2024 года. Соревнования по джиу-джитсу на 6-х Азиатских пляжных играх завершились, и Монголия завоевала две бронзовые медали.

На VI Азиатских пляжных играх, которые официально открылись 22 апреля в Санье (Китай), сборная Монголии завоевала первую медаль благодаря спортсменке по джиу-джитсу Монголжин Ганбаатар.

Монголжин Ганбаатар

слева: Монголжин Ганбаатар и Шүрэнцэцэг Энхмөнх

Кроме того, Сувд-Эрдэнэ Бат-Эрдэнэ, студентка Монгольского национального педагогического университета, участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках легкоатлетических соревнований. Среди 23 спортсменок она заняла 11-е место с результатом 5.07 метра.

Сувд-Эрдэнэ Бат-Эрдэнэ

Ранее она завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль на Национальном спортивном фестивале, серебряную медаль на Восточноазиатской лиге, а также золотую и серебряную медали на Национальном чемпионате.

