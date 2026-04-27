США сообщили об ударе по катеру наркоторговцев в Тихом океане

CentralAsia (CA) - США 26 апреля нанесли в Тихом океане удар по судну, «эксплуатируемому террористическими организациями». Оно, предположительно, перевозило наркотики. Были убиты три предполагаемых наркоторговца, сообщило в соцсети X Южное командование ВС США.

Удар был нанесен по приказу главы командования Фрэнсиса Донована. «Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле... Никто из американских военнослужащих не пострадал»,— сказано в пресс-релизе командования.

В предыдущий раз США сообщали об ударе по судну наркотеррористов в Тихом океане два дня назад, 25 апреля. Всего за время подобных операций, начатых американскими военными в конце 2025 года в рамках борьбы с контрабандой наркотиков, были убиты более 170 человек.