В Туркменистане увеличены штрафы за торговлю на улицах и во дворах

CentralAsia (TM) - С 1 мая в Туркменистане будут увеличены штрафы за торговлю с рук или оказание услуг в неустановленных местах, сообщает «Бизнес Туркменистан». Президент Сердар Бердымухамедов подписал закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях».

Согласно изменениям, за торговлю с рук или оказание услуг на улицах, площадях, во дворах, у входов в жилые дома, а также в иных местах, не определенных в соответствии с законодательством Туркменистана, теперь предусмотрено предупреждение, либо безвозмездное изъятие товаров, являющихся непосредственным объектом административного правонарушения, либо штраф в размере от 50 до 100 манатов.

Ранее за торговлю с рук или оказание услуг в неустановленных местах применялся штраф в размере от 30 до 50 манатов.

Напомним, что с 1 мая также изменятся штрафы за оборот алкогольной продукции и вождение без документов.