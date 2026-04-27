2026 год может стать одним из самых теплых в истории из-за усиления глобального потепления и ожидаемого Эль-Ниньо, - климатологи

CentralAsia (CA) - Климатологи предупредили, что 2026 год может стать одним из самых теплых в истории наблюдений из-за ожидаемого усиления процессов глобального потепления, пишет Euronews.

Первые три месяца года уже вошли в четверку самых теплых, несмотря на влияние явления Ла-Нинья, которое обычно сдерживает рост температур. В то же время в Арктике зафиксировали рекордно низкий уровень морского льда.

Риск нового температурного рекорда

Эксперты также ожидают, что осенью может сформироваться сильное явление Эль-Ниньо. По оценкам, в 2026 году есть около 19% вероятности, что он станет самым теплым годом в истории, превзойдя предыдущие рекорды.

Аналитический климатический ресурс Carbon Brief, который специализируется на исследовании изменений климата и анализе научных данных, на основе информации пяти научных групп прогнозирует, что 2026 год почти наверняка войдет в четверку самых теплых лет. Также существует высокая вероятность, что он станет вторым самым теплым.

Ожидается, что температуры будут расти в течение всего года, а их пик может прийтись на конец осени и зиму, когда климатические процессы обычно усиливаются.

Что такое Эль-Ниньо и как его измеряют

Эль-Ниньо - это явление потепления в тропической части Тихого океана, которое влияет на глобальные погодные условия. Оно может вызывать засухи, наводнения, морские тепловые волны и другие климатические аномалии.

Силу этого явления обычно определяют по температуре поверхности океана в регионе Ниньо 3.4. Если она превышает норму более чем на 0,5 °C - это свидетельствует об Эль-Ниньо, более 1,5 °C - о сильном явлении, а более 2 °C - о так называемом «супер» Эль-Ниньо.

По последним оценкам, температура может превысить норму на 2,2 °C уже к сентябрю, что соответствует сценарию «супер» Эль-Ниньо. Такие условия обычно достигают пика между ноябрем и январем.

В случае реализации этого сценария значительно возрастет вероятность того, что 2027 год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

Новая модель прогнозирования

В то же время исследователи из Гавайского университета в Маноа представили новую модель, которая позволяет прогнозировать Эль-Ниньо и Ла-Нинья примерно за 15 месяцев вперед.

«Мы обнаружили, что она может предсказывать Эль-Ниньо и Ла-Нинья на удивление хорошо, с полезной точностью до примерно 15 месяцев вперед», - отметил автор исследования Юйсинь Ван.

По его словам, возможность долгосрочного прогнозирования позволяет правительствам и общинам заблаговременно готовиться к климатическим рискам и уменьшать их последствия.