Чему мы, монголы, можем научиться у страны, которая производит 40% мирового урана?

CentralAsia (MNG) - Казахстан производит около 40 процентов мирового урана.

Как пишет MiddleAsianNews, уран используется в качестве топлива на атомных электростанциях для производства ядерной энергии, поэтому этот процесс имеет важное значение для энергетического сектора.

Это означает, что страны, обладающие ядерной энергетикой, такие как Франция, Китай и США, также закупают уран у Казахстана для производства электроэнергии.

Казахстан является наиболее развитой страной в Центральноазиатском регионе, занимая 50-55 место в экономическом рейтинге Международного валютного фонда, основанном на ВВП, в то время как наша Монголия занимает 125-135 место.

В ходе референдума 2024 года 70 процентов населения Казахстана проголосовали за строительство атомных электростанций, и страна стремится к 2035 году получать 5 процентов своей энергии из атомной энергетики, а не из угля.

Исходя из этого, нам необходимо осознать, насколько важно использовать и перерабатывать наши природные ресурсы.

В нашей стране, если рассматривать только энергетический сектор, 20 процентов энергоносителей импортируются. В часы пик и в западных аймаках электроэнергия импортируется из России. Мы много лет говорили, что они будут на 100 процентов обеспечивать себя энергией из внутренних источников, но только сейчас начинают строиться новые электростанции.

Нет никаких причин, по которым мы не могли бы использовать наши запасы урана для устранения вышеупомянутых ограниченных ресурсов и зависимости от иностранных поставщиков. Но это невозможно.

В прошлом году мы также подписали соглашение, заключенное после 30 лет переговоров с французской компанией Orano Mining, которое включает в себя месторождения Зөөвч-Овоо и Дулаан-Уул, что поможет нам улучшить экономические условия.

Теперь нам нужно продолжить этот проект и пожинать плоды, не поддаваясь на все эти преувеличенные протесты.

По оценкам, проект создаст более 1600 прямых и косвенных рабочих мест и принесет около $1 млрд налоговых поступлений и доходов в долгосрочной перспективе.

Настало время, и политика страны подтвердила свою ориентацию на ядерную энергетику и урановый цикл. В ходе государственного визита президента Монголии Хүрэлсүха Ухнаа в Республику Казахстан был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в мирном использовании ядерной энергии.

В результате министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор объявил о совместной работе по подготовке специалистов и изучению инвестиционного климата на основе казахстанского опыта, стандартов и систем безопасности.

