В Монголии все чаще привлекают к ответственности иностранных граждан за нарушения визового режима

CentralAsia (MNG) - В течение первых четырех месяцев 2026 года Департамент по делам иностранных граждан и гражданства расследовал и рассматривал 994 случая нарушений, касающихся 2340 лиц из 34 разных стран. Об этом имформирует MiddleAsianNews.

Согласно официальным отчетам, эти дела были связаны с различными нарушениями Закона о правовом статусе иностранных граждан.

В соответствии со статьей 16.2 Закона о нарушениях, к иностранным гражданам, лицам без гражданства и их местным спонсорам, не выполняющим свои юридические обязательства, применяются санкции.

Согласно документам, наиболее частые нарушения связаны с ненадлежащим обращением с видами на жительство, включая их хранение, владение и использование, а также с превышением срока действия визы и участием в деятельности, несовместимой с заявленной целью пребывания.

Значительная часть этих нарушений вызвана халатностью приглашенных предприятий, организаций и частных лиц, которые не зарегистрировали документы или не получили необходимые разрешения в установленные законом сроки.

В частности, власти выявили 238 иностранных граждан, чьи спонсоры не смогли вовремя получить вид на жительство, а также 606 человек, превысивших установленный срок пребывания. Кроме того, 43 человека были привлечены к ответственности за несоблюдение срока действия въездных виз.

Демографические данные показывают, что большинство нарушителей являются гражданами Китая и Вьетнама, на их долю приходится 1506 (64.3%) и 252 (10.7%) человека соответственно. В отчете также представлены данные по другим странам, включая Непал, Индонезию, Филиппины, Индию, Азербайджан, Южную Корею, Францию и Россию.

