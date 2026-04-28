Монгольские юные хоккеисты разгромили команду из Макао со счетом 18:0

CentralAsia (MNG) - Вчера (27 апреля) в Бишкеке начался Кубок Азии по хоккею среди юниоров – IIHF U-18 Asia Cup, организованный федерацией хоккея Кыргызстана.

Это важное событие привлекло внимание любителей спорта и участников со всего региона.

Наша национальная хоккейная команда, участвующая в Кубке Азии (U18), который проходит в Бишкеке, столице Кыргызстана, начала турнир с победы над командой из Макао (Китай) в первом матче, — пишет MiddleAsianNews.

Лучшим игроком матча стал монгольский игрок под номером 13 и капитан команды Наранбат Өлзийсайхан.

В этот день, в своем первом матче сборная Кыргызстана потерпела поражение от команды Узбекистана с итоговым счетом 2:4, а также прошла игра между Индонезией и Индией, завершившаяся со счетом 9:6.

