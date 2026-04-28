Монгольская делегация приняла участие в Форуме по финансированию развития 2026 года, который проходил в штаб-квартире ООН

CentralAsia (MNG) - Форум по финансированию развития 2026 года проходил в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 по 24 апреля.

В форуме приняла участие делегация во главе с заместителем премьер-министра Доржхандом Тогмидом и заместителем министра финансов г-жой Хулан Бат-Эрдэнэ.

В своем выступлении заместитель премьер-министра Доржханд выделил основные препятствия на пути увеличения финансирования развития во всем мире, включая растущее долговое бремя и стоимость заимствований, сокращение официальной помощи развитию, ограниченные внутренние бюджетные ресурсы и сбои в торговых и инвестиционных потоках. Он подчеркнул, что нынешний момент требует более сильной глобальной солидарности и возобновления обязательств в рамках многостороннего сотрудничества.

Он также подтвердил Севильские обязательства, в которых изложена обновленная финансовая структура для реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, и представил меры, принимаемые правительством Монголии для улучшения условий как для иностранных, так и для внутренних инвестиций. Кроме того, он призвал государства-члены, Организацию Объединенных Наций и другие международные организации к активному участию в 17-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которую Монголия примет у себя.

В рамках форума в штаб-квартире ООН состоялось параллельное мероприятие высокого уровня, посвященное наращиванию финансирования мер по борьбе с деградацией земель и опустыниванием. Мероприятие было организовано совместно Постоянным представительством Монголии при Организации Объединенных Наций, Деловым советом Монголии, Монгольской ассоциацией устойчивого финансирования и CMM Mongolia. Параллельное мероприятие было поддержано Секретариатом Конвенции ООН о борьбе с опустыниванием, Всемирным банком и Глобальным экологическим фондом.

Заместитель премьер-министра Доржханд открыл заседание, а исполнительный секретарь ККОД Ибрагим Тиау записал видеообращение с выражением признательности.

В мероприятии приняли участие более 85 представителей, в том числе делегаты из 12 государств-членов, таких как Великобритания, Сальвадор, Кыргызстан, Узбекистан, Объединенные Арабские Эмираты, Япония, Непал, Индия, Европейский союз, Никарагуа, Мексика и Франция, а также более 50 представителей государственного и частного секторов Монголии и должностные лица международных организаций, включая Программу развития ООН, Продовольственную и сельскохозяйственную организацию и Агентство по охране окружающей среды США, сообщило Министерство иностранных дел.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения