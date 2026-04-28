Сегодня отмечается День монгольских генералов

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 28 апреля, в Монголии отмечается 82-я годовщина со дня учреждения звания генерала, — сообщает Монцамэ.

Впервые в Монголии это звание было присвоено в 1944 году. Согласно историческим источникам, 28 апреля 1944 году по решению Малого Государственного Хурала и Народного правительства №152 было принято решение о начале присвоения звания генерала.

С 2004 года этот день отмечается, как День монгольского генерала. С тех пор сложилась традиция, согласно которой государственные военные и правоохранительные органы ежегодно принимают и чествуют обладателей высшего воинского звания.

82 года назад, 28 апреля 1944 года, 11 военнослужащим было присвоено звание генерала, что стало историческим событием. Это событие положило начало новой эпохе в истории монгольской армии. С тех пор и по настоящее время звание генерала было присвоено в общей сложности 240 военным деятелям.

В Монголии звание генерала-полковника имеют 8 человек, и в настоящее время в живых остался только один из них Лувсангомбо Содном, которому 102 года. Также в стране насчитывается 23 генерал-лейтенанта, 123 генерал-майора и 73 бригадных генералов. За всю историю лишь одной женщине было присвоено звание бригадного генерала. Это единственная женщина-генерал Ганболдын Болор.

Из 240 генералов более 60 человек в настоящее время продолжают выполнять свои служебные обязанности.

Наибольшее количество генералов приходится на аймак Завхан, где официально зарегистрированы 27 генералов.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения