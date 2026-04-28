Какой будет погода в Улан-Баторе 28 апреля?

CentralAsia (MNG) - Сегодня в Монголо-Алтайских горах и бассейне озера Увс-Нуур ожидаются дожди и мокрый снег.

В западной половине страны облачно, в других районах переменная облачность. В Монголо-Алтайском горном хребте и бассейне озера Увс-Нуур ожидаются дожди и мокрый снег. В других районах осадков не ожидается. В восточной половине страны ветер северо-западный, в других районах юго-западный, 6-11 метров в секунду, в Монголо-Алтайском горном хребте 13-15 метров в секунду; возможны пыльные бури.

Температура в монголо-алтайских и хентийских горах, долинах рек Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Улз и Халх-Гол, степи Дорнод-Дарьганга и восточной части Гоби составит +12…+17°C, в бассейне Великих озёр и предгорьях Алтая – +22…+27°C, а в других районах – +16…+21°C.

В районе Улан-Батора ожидается, что погода в целом ясная и ветреная. Температура +16-+18°C, что на +7 градусов выше, чем накануне. Влажность 17% и среднее атмосферное давление составляет 875 гПа.

