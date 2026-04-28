Генсек ОТГ Омуралиев на саммите ОЭСР призвал к укреплению сотрудничества в сфере развития профессиональных навыков

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организация тюркских государств Кубанычбек Омуралиев принял участие в Саммите ОЭСР по вопросам профессиональных навыков 2026 года и выступил с речью в рамках «Тура за столом» по вопросам развития политики в области профессиональных навыков.

Как сообщает пресс-служба ОТГ, в ходе выступления он отметил важность формирования инклюзивных и ориентированных на будущее рынков труда. По его словам, ключевую роль в этом играет расширение сотрудничества в области развития навыков, профессионального образования и взаимного признания квалификаций между странами-участницами ОТГ.

Омуралиев также проинформировал участников о текущих инициативах организации в сферах занятости, труда и социальной защиты, направленных на поддержку инклюзивного экономического роста и повышение устойчивости рынков труда в тюркском регионе.

Отдельное внимание было уделено цифровой трансформации и необходимости адаптации к меняющимся требованиям рынка труда, особенно в контексте поддержки молодежи и уязвимых групп населения.

В завершение генсек подтвердил готовность ОТГ укреплять региональное и международное сотрудничество, в том числе с ОЭСР, для разработки эффективной и основанной на данных политики в сфере профессиональных навыков.

ОЭСР - это Организация экономического сотрудничества и развития.