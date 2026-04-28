Монгольские журналисты назвали поездку в Азербайджан одной из лучших в своей жизни

CentralAsia (MNG) - Журналисты из Монголии посетили Азербайджан и активно делятся своими впечатлениями от поездки, публикуя материалы на различных медиаплатформах страны.

В ходе поездки журналисты ознакомились не только с богатым культурным наследием и современной инфраструктурой Азербайджана, но и с туристическим потенциалом регионов, выйдя далеко за пределы столицы — Баку.

Автор статьи, опубликованной в издании «Өрөг», подробно рассказала об истории Азербайджана и поделилась личными впечатлениями от поездки. По ее словам, первое знакомство с Баку было особенно ярким: город впечатлил не только своей архитектурной красотой, но и атмосферой, где восточное очарование и современный ритм жизни гармонично переплетаются. Журналистку особенно впечатлила Ичеришехер.

«Самым прекрасным моментом дня было посещение Старого города. Казалось, время здесь остановилось. Одним из главных символов страны, несомненно, является гранат. Его можно попробовать свежим, прямо из соковыжималки. Перед входом во дворец [Ширваншахов] молодой человек продавал гранатовый сок и угостил меня бесплатно. Его вкус до сих пор живо стоит в моей памяти», — поделилась она.

