Король Великобритании Карл III прибыл в США. Это первый визит британского монарха в эту страну за 19 лет

CentralAsia (CA) - Король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла, в понедельник, 27 апреля, прибыли с официальным визитом в Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп и первая леди страны Мелания Трамп приняли британскую королевскую чету в Белом доме в Вашингтоне.

Во вторник Карл III планирует выступить с речью перед обеими палатами Конгресса США. Это будет второе в истории выступление британского монарха перед американским парламентом - до этого речь в Конгрессе произнесла Елизавета II в 1991 году. Затем король и королева Великобритании отправятся в Нью-Йорк для участия в мероприятии, посвященном памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года.

Нынешний визит британского монарха в Соединенные Штаты - первый с 2007 года.

Визит, как отмечает «Би-би-си», происходит в период серьезного кризиса в англо-американских отношениях, вызванного, в том числе, внешней политикой Трампа по отношению к Европе. Сам президент США заявил, что поездка короля «безусловно» улучшит отношения между США и Великобританией.