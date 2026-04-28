Приостановка транзита казахстанской нефти по «Дружбе»: Минэнерго определило альтернативные маршруты

CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана сообщило о плановом перераспределении 260 тысяч тонн нефти, экспортируемой в Германию, из-за приостановки транзита по трубопроводу «Дружба», передает informburo.kz.
Эти объёмы направят по альтернативным маршрутам:
- 100 тысяч тонн – в порт Усть-Луга;
- 160 тысяч тонн – в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
«Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объёме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки», – сообщила официальный представитель министерства Асель Серикпаева.
22 апреля глава ведомства Ерлан Аккенженов сообщил, что Россия может остановить транзит казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» с 1 мая. Он предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. На следующий день информацию подтвердили официальные лица РФ.
В общем объёме экспорта казахстанской нефти около 80 млн тонн на «Дружбу» в этом году запланировали порядка 3 млн. Основным получателем была Германия.