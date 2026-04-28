Bloomberg озвучил сценарий взлета цен на нефть Brent до $160 за баррель

CentralAsia (CA) - Прогнозы по ценам на нефть очень сильно зависят от того, как долго Ормузский пролив будет оставаться закрытым для судоходства, пишет BloombergNEF. Например, его открытие в начале мая должно удержать котировки Brent около $100 за баррель, тогда как сдвиг данного срока на два месяца — до начала июля — создаст риски взлета цен в область $160 за баррель, предупреждают аналитики компании.

Их текущий базовый прогноз предполагает, что Ормузский пролив откроется для судоходства все же в начале мая, а не июля. Тем не менее, несмотря на осторожный оптимизм, BloombergNEF довольно резко понижает прогноз по избытку предложения на мировом рынке нефти в 2026 году до 0,96 млн б/д с 2,23 млн б/д.

«Несмотря на риск роста цен на нефть, наш базовый сценарий предполагает, что продолжающиеся переговоры между США и Ираном удержат среднюю цену Brent в 2026 году на уровне $74 за баррель», — резюмируют эксперты BloombergNEF.