В российском Туапсе снова загорелся нефтеперерабатывающий завод после атаки дронов
// Издание «Кедр»

CentralAsia (CA) -  В Туапсе из-за падения обломков беспилотников в ночь на 28 апреля произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.

Пострадавших, как утверждается, нет. О других последствиях неизвестно.

Местные жители в районе 2 часов ночи сообщали о взрывах над городом и работе ПВО. Они рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что атака беспилотников длится уже несколько часов.

Телеграм-канал Astra публикует видео густого дыма с городских камер и подтверждает, что горит Туапсинский НПЗ в морском порту, который на протяжении последних дней уже неоднократно подвергался атаке.

Украинские телеграм-каналы также публикуют кадры атаки на морской терминал и последующего пожара на НПЗ.

Туапсинский НПЗ подвергается атакам с середины апреля. Начавшийся после одной из этих атак пожар потушили только на четвертые сутки. В городе наступила экологическая катастрофа — выпали «нефтяные дожди», воздух наполнился сажей, а допустимая концентрация бензола и ксилола превысила норму в 2–3 раза.

