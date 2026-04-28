Трамп недоволен предложением Ирана о прекращении боевых действий, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп недоволен предложением Ирана о прекращении боевых действий и относится к нему скептически, так как оно не касается иранской ядерной программы. Об этом сообщают Reuters и The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника, Белый дом может представить свой ответ и контрпредложения в ближайшие дни.

Накануне Axios сообщил, что Иран предложил США вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап. В тот же день Дональд Трамп обсудил это предложение со своими помощниками по национальной безопасности.

Ранее Трамп заявил, что больше не будет отправлять представителей администрации в Пакистан на переговоры с Ираном. Он предложил иранской стороне позвонить или приехать в Соединенные Штаты.