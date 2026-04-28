Время прохождения казахстанской границы грузовиками сократится до 30 минут, – Минтранспорта РК

CentralAsia (KZ) - Внедрение цифровой платформы Smart Cargo позволит сократить время прохождения границы грузоперевозчиками с четырех часов до 30 минут, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает Власть.

Как отметил министр, Smart Cargo – это цифровая платформа, которая объединяет государственные органы и представителей бизнеса, а вся информация о грузе доступна через QR-код.

«Искусственный интеллект автоматически проверяет документы, строит маршруты, отслеживает движение и определяет необходимые разрешения. В результате время прохождения границы сокращается с четырех часов до 30 минут», - сообщил Сауранбаев.

Кроме итого, по его информации, еще около 10 проектов на базе искусственного интеллекта реализуется в железнодорожной отрасли. Например, система KinetiX сократила диагностику вагонов с двух часов до восьми минут.

