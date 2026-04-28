экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Время прохождения казахстанской границы грузовиками сократится до 30 минут, – Минтранспорта РК

CentralAsia (KZ) -  Внедрение цифровой платформы Smart Cargo позволит сократить время прохождения границы грузоперевозчиками с четырех часов до 30 минут, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает Власть.

Как отметил министр, Smart Cargo – это цифровая платформа, которая объединяет государственные органы и представителей бизнеса, а вся информация о грузе доступна через QR-код.

«Искусственный интеллект автоматически проверяет документы, строит маршруты, отслеживает движение и определяет необходимые разрешения. В результате время прохождения границы сокращается с четырех часов до 30 минут», - сообщил Сауранбаев.

Кроме итого, по его информации, еще около 10 проектов на базе искусственного интеллекта реализуется в железнодорожной отрасли. Например, система KinetiX сократила диагностику вагонов с двух часов до восьми минут.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com