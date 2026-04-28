Бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи приговорили к четырем годам по делу о манипуляциях акциями и взятках

CentralAsia (CA) - Апелляционный суд Южной Кореи пересмотрел срок заключения для бывшей первой леди Ким Гон Хи по делу о манипулировании акциями и взяточничестве. В январе ее приговорили к 20 месяцам тюрьмы, но теперь срок вырос до четырех лет. Также подсудимой назначили штраф в размере 50 млн вон (около $34 тыс.), передает AFP.

По версии следствия, Ким получила 810 млн вон ($564 тыс.) прибыли за счет манипулирования стоимостью ценных бумаг автомобильного дилера. Также ей вменяли несоблюдение правил финансирования политических кампаний.

Муж Ким, экс-президент Юн Сок Ель, в январе получил пять лет лишения свободы за препятствование аресту. Всего в отношении бывшего главы государства проводится четыре судебных разбирательства.