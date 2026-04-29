Девичья команда Монголии завоевала серебро на Кубке мира по чирлидингу в США

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, с 22 по 24 апреля в Орландо /США/, прошел Кубок мира по чирлидингу «ICU World Junior & World Cheerleading Championships 2026». В соревнованиях приняли участие США, Австралия, Великобритания, Мексика, Монголия, Греция, Германия, Польша, Украина, Южная Корея, Израиль, Япония, Китай, Канада и другие страны.

Сборная Монголии по танцам с помпонами приняла участие в соревнованиях и завоевала серебряную медаль в категории командных танцев с помпонами среди участников до 14 лет. Золотую медаль завоевала команда Польши, а бронзовую — команда Израиля.

Таким образом, девичья команда под руководством тренера г-жи Алтанзаяа Ганбат продемонстрировала выдающееся выступление в Орландо.

Чирлидинг (cheerleading, от cheer — одобрительное, призывное восклицание и lead — вести, управлять) — вид спорта, сочетающий элементы зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика).

Чирлидинг зародился в США в 1870-е годы и приобрёл наиболее широкое распространение к середине XX века. Примерный перевод названия: группа поддержки.

В 1998 году была основана Международная федерация чирлидинга (IFC), куда впоследствии, помимо стран — членов европейской ассоциации, вошла Япония — страна, где в 2001 году в Токио состоялся первый чемпионат мира по чирлидингу.

