Улучшение инвестиционного климата является обязанностью правительства Монголии, – посол США

Посол США Ричард Буанган

CentralAsia (MNG) - Посол США Ричард Буанган подчеркнул проблемы, с которыми сталкивается нынешняя инвестиционная среда в Монголии, резко раскритиковав чрезмерную зависимость страны от государственных компаний и подчеркнув, что развитие страны обеспечивается частным сектором.

Выступление посла Ричарда Буангана на Форуме государственно-частного партнерства в Улан-Баторе

Уважаемый вице-министр Даваасүрэн, уважаемые члены дипломатического сообщества и почетные гости из государственного и частного секторов, благодарю вас за приглашение сегодня принять участие в открытии Форума государственно-частного партнерства и в этом знаменательном событии.

Прежде всего, я хотел бы поздравить правительство Монголии, в частности Министерство экономики и развития, с запуском политики государственно-частного партнерства и соответствующей нормативно-правовой базы. С 2022 года вы усердно работаете над созданием правовой основы, необходимой для того, чтобы частный сектор мог присоединиться к усилиям по обеспечению монгольского народа необходимой инфраструктурой. Сегодняшний запуск и принятие Монголией модели государственно-частного партнерства — это не просто очередное рутинное принятие закона. Скорее, это представляет собой потенциальный сдвиг парадигмы в том, как Монголия воспринимает развитие, который, наконец, может раскрыть ее истинный инвестиционный потенциал. Я неоднократно говорил, что для достижения подлинного экономического прогресса Монголии ведущую роль должен играть частный сектор, а не правительство.

За время моего пребывания на посту посла я воочию убедился в экономических возможностях, которые предлагает Монголия. Потенциал этой страны в области важнейших полезных ископаемых, энергетики, цифровых технологий и туризма, в сочетании с возможностью стать воротами в Центральную Азию, должен стать мечтой каждого инвестора. Но, к сожалению, я неоднократно наблюдал, как Монголия не в полной мере принимает частный сектор, и видел, как заинтересованные инвесторы разочаровываются, сдаются и покидают Монголию в поисках других рынков. Запутанные правила и удушающая бюрократическая волокита создали инвестиционную среду, в которой Монголия зачастую движется в неправильном направлении.

Не секрет, что Монголии необходимо упорядочить нормативно-правовую базу, затрагивающую деятельность частного сектора. Нынешняя система отпугивает инвесторов, в результате чего Монголия вынуждена полагаться на узкий круг преимущественно государственных игроков, что привело к созданию системы, которая не поощряет инновации или инвестиции, а, наоборот, оказывает противоположный эффект. Результаты очевидны: несмотря на десятилетие общего экономического роста, страна по-прежнему сталкивается с критической нехваткой энергии, транспортными проблемами, которые душат малый бизнес и снижают производительность, а регионы за пределами столицы все больше отстают.

К счастью, многие из вас осознали эту реальность и посвятили свое время созданию лучшей системы, которая признает, что для достижения реального прогресса Монголии необходимо привлечь частный сектор. Новая модель государственно-частного партнерства предоставляет уникальную возможность сократить инфраструктурный разрыв, ограничивающий экономическое развитие Монголии, за счет привлечения частного бизнеса для реализации устойчивых и высококачественных проектов.

Будучи стратегическим третьим соседом Монголии, мы хотим, чтобы Монголия полностью реализовала свой экономический потенциал и стала процветающей экономикой в ​​регионе. С этой целью мы работали бок о бок с различными министерствами и руководителями Монголии в рамках нашей Программы развития коммерческого права.

Начиная с 2022 года, наши юристы совместно со своими монгольскими партнерами работали над внедрением передового опыта и уроков, извлеченных из опыта Соединенных Штатов, в монгольские правила регулирования государственно-частного партнерства. Эти методы были собраны и систематизированы для создания Руководства по операциям в сфере государственно-частного партнерства в Монголии, которое предоставит Монголии конкретное руководство о том, как успешно привлекать и преобразовывать частные инвестиции в важнейшие инфраструктурные проекты. И хотя программа, возможно, скоро завершится, прочное экономическое партнерство между Соединенными Штатами и Монголией будет продолжать укрепляться, поскольку мы ищем новые возможности для того, чтобы наши механизмы финансирования развития и частный сектор стали активными партнерами в развитии Монголии.

Меня воодушевляет то, что Монголия продолжает проводить реформы и искать способы привлечения большего числа представителей частного сектора, и я горжусь тем, что вы решили сотрудничать с Соединенными Штатами для достижения этой цели. Я желаю правительству всяческих успехов в реализации этой рамочной программы ГЧП и в запуске столь необходимого улучшения инвестиционного климата.

источник: посольство США в Улан-Баторе

перевод: MiddleAsianNews

