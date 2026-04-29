Ulaanbaatar Amazons лидирует в женской серии турниров в Чэнду в 2026 году

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда, являющаяся одним из лидеров турнира, возглавляет среди 16 команд в решающем матче в Чэнду.

Все готово к проведению женской серии FIBA ​​3x3 в Чэнду 2026, которая состоится 1-2 мая: подтвержден состав из 16 сильных команд, готовых зажечь публику на первом этапе женской серии FIBA ​​3x3 2026, — пишет MiddleAsianNews.

Все взгляды будут прикованы к лидерам посева, команде Ulaanbaatar Amazons (Монголия), которая считается одной из самых доминирующих сил в женской серии FIBA ​​3x3. Известная своей физической силой, сыгранностью и неустанной результативностью, монгольская команда будет стремиться утвердить свое превосходство уже в начале сезона.

Они возглавляют сильную группу А, где им предстоит встретиться со старыми соперниками — другой монгольской командой Mongolia (MNG) и Yanjing (CHN). Ожидается напряженная борьба в группе, на кону многое, включая престиж.

Европейские претенденты из Амстердама (Нидерланды), посеянные под вторым номером, привносят свою фирменную дисциплину и универсальность в группу B, где им предстоит встретиться с опасными командами из Германии (Германия) и Пекина (Китай). Учитывая наличие в каждой из трех команд множества опытных плеймейкеров, следует ожидать напряженной борьбы за первое место.

Австралия, занимающая третье место в турнирной таблице, постарается показать себя с лучшей стороны в группе D в матче против сильной команды США и победителя квалификационного раунда B. Сочетание атлетизма и опыта делает австралийцев серьезными претендентами на титул, но им придется пройти непростой путь с самого начала.

Тем временем Польша возглавляет группу C в качестве четвертого сеянного и встретится с Японией и победителем квалификационного раунда A. Структурированный стиль игры и упорная оборона Польши могут оказаться решающими в этой, по всей видимости, сбалансированной и непредсказуемой группе.

Перед началом основной жеребьевки шесть команд сразятся в квалификационной жеребьевке за два последних места в основной сетке. В квалификационной жеребьевке А встретятся Китай (CHN), Варшава (POL) и Сингапур (SGP), а в квалификационной жеребьевке B развернется открытая борьба между Филиппинами (PHI), Новой Зеландией (NZL) и Бразилией (BRA).

Благодаря участию элитных команд со всего мира, восходящим претендентам и страстной поддержке домашних болельщиков, Чэнду вновь готов подарить зрителям захватывающие впечатления от женской серии FIBA ​​3x3.

Кто поднимется, кто падёт и кто станет владельцем Чэнду? Пристегнитесь.

Полный список посевов:

1. Ulaanbaatar Amazons MGL

2. Amsterdam NED

3. Australia AUS

4. Poland POL

5. Germany GER

6. Japan JPN

7. Philippines PHI

8. China CHN

9. United States USA

10. Mongolia MGL

11. New Zealand NZL

12. Yanjing CHN

13. Warsaw POL

14. Beijing CHN

15. Lion City SGP

16. Brazil BRA

