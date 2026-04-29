Монголия заключит соглашение с Соединенными Штатами о культурных ценностях в 2026 году

Буянжаргал выступает на конференции

CentralAsia (MNG) - Это будет соглашение о сотрудничестве между Монголией и Соединенными Штатами, охватывающее поиск и возвращение украденных археологических, исторических и культурных ценностей.

Соглашение создаст основу для проведения совместных выставок и подготовки специалистов. Это соглашение будет также похоже на соглашение, заключенное Соединенными Штатами с другими странами для защиты культурного наследия. Стоит отметить, что в 2023 году Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, подписавшей соглашение о культурных ценностях с Соединенными Штатами. Помимо Узбекистана, аналогичные соглашения с США подписали еще 25 стран. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Глава отдела общественной дипломатии Министерства иностранных дел Монголии г-жа Буянжаргал Бадамсүрэн представляла Монголию на конференции «Сохранение наследия Юго-Восточной Азии: укрепление сотрудничества АСЕАН-США в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей», организованной Государственным департаментом США и Коалицией по охране древностей.

В своем выступлении г-жа Буянжаргал подчеркнула успешное сотрудничество между США и Монголией, включая репатриацию окаменелостей динозавров из пустыни Гоби в рамках партнерства с Управлением расследований внутренней безопасности, и признала сохраняющиеся проблемы, связанные с географической уязвимостью и транснациональными преступными сетями.

Она подтвердила приверженность Министерства иностранных дел заключению соглашения о культурных ценностях с Соединенными Штатами в 2026 году, что совпадет с 250-летием Соединенных Штатов.

Во время конференции, Джеймс К. Рип, юрист и почетный профессор Колледжа окружающей среды и дизайна Университета Джорджии, прочитал лекцию на тему «Обзор, требования и обязательства соглашений о культурных ценностях».

Джеймс К. Рип выступает на конференции

Рип сотрудничал с ЮНЕСКО, Государственным департаментом США, Международным институтом исследований Центральной Азии (IICAS), Организацией американских государств и ICOMOS в рамках проектов по сохранению культурного наследия в Центральной Азии, Африке, Карибском бассейне и на Ближнем Востоке. Президент Барак Обама назначил его в Консультативный комитет США по культурным ценностям, и в настоящее время он занимает должность вице-президента Комитета США «Голубой щит».

Профессор Рип является членом Попечительского совета Фонда сохранения исторического наследия и сервитутов штата Джорджия в Атланте. Рип занимал должность председателя комиссий по сохранению исторического наследия в городе Декейтер и округе Декалб, а также заместителя председателя в Афинах, штат Джорджия, и оказывал обучение и техническую помощь комиссиям по сохранению исторического наследия по всей территории Соединенных Штатов в рамках Национального альянса комиссий по сохранению исторического наследия. Он является бывшим членом правления Комитета юристов по сохранению культурного наследия. На местном уровне он занимал должность президента Исторического общества Афин и Фонда наследия Афин-Кларк (ныне «Исторические Афины»).

Он работал в нескольких государственных учреждениях Джорджии, включая департаменты архивов и истории, природных ресурсов и технического и дополнительного образования (ныне Система технических колледжей Джорджии).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения