Бурятия хочет импортировать из Монголии 5000 тонн мяса и замороженной бычьей спермы

CentralAsia (MNG) - 27 апреля министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Идэрбат Цагаанхүү встретился с заместителем премьер-министра и министром продовольствия и сельского хозяйства Республики Бурятия Амгаланом Дармаевым, — передает MiddleAsianNews.

В начале встречи министр Идэрбат отметил, что Монголия впервые вступает во Временное соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и 90 процентов из 367 товаров, освобожденных от пошлин в соответствии с соглашением, составляют сельскохозяйственные продукты. Поэтому мы с нашей стороны обеспечим соответствие экспортируемых товаров стандартам, улучшим оборот и активизируем торговлю между двумя странами. Например, мы работаем над решением проблем ветеринарной медицины и карантина, возникающих при экспорте мяса и мясных продуктов из Монголии в Россию.

слева: Идэрбат Цагаанхүү и Амгалан Дармаев

Министр продовольствия и сельского хозяйства Бурятии Амгалан Дармаев подчеркнул, что в рамках Временного соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза возможно увеличить экспорт мяса из Монголии в Республику Бурятия до 5000 тонн.

Например, бурятская компания «Мяспром» готова закупить у Монголии 2000 тонн говядины и 1000 тонн конины.

Амгалан Дармаев выразил желание сотрудничать с Монголией в области животноводства, селекции и поставок мяса и мясных продуктов, включая закупку замороженной бычьей спермы и импорт больших объемов конины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения