Компания Jade Gas завершила первый этап на пути к получению лицензии на добычу газа в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Jade Gas Holdings (ASX:JGH) достигла еще одной важной вехи на пути к коммерциализации газового проекта TTCBM в Монголии.

Австралийская компания получила одобрение на свой отчет об оценке проекта TTCBM от Управления минеральных ресурсов и нефти Монголии (УМРНМ), завершив ключевой этап оценки и подтвердив коммерческую целесообразность открытия, — информирует MiddleAsianNews.

Испольнительный директор и управляющий директор компании Jade, Крис Ньюпорт, заявил, что успешная оценка закладывает основу для перехода компании к разработке месторождения, демонстрируя четкий путь к крупному газовому проекту.

«Одобрение монгольского регулирующего органа является для компании Jade значительным подтверждением перспективности проекта TTCBM и дополнительно снижает риски на критическом этапе, поскольку мы сосредоточены на переходе к этапу разработки», — сказал он.

«Этап оценки позволил проделать большую работу, которая дала нам глубокое понимание технической и коммерческой ценности проекта».

«Сейчас мы сосредоточимся на следующих шагах по получению лицензии на добычу газа, подтверждению бронирования газовых запасов и представлению Плана развития операций, который в конечном итоге позволит Монголии начать первую крупную газовую операцию», — добавил он.

Получив одобрение регулирующих органов на программу оценки, компания сделала первый шаг к получению долгосрочной лицензии на добычу на этом проекте, а следующим этапом станет регистрация запасов, которая подтвердит и зарегистрирует первоначальные запасы газа в соответствии со стандартами Монголии по отчетности о минеральных и нефтяных месторождениях.

Предлагаемое резервирование относится к минимальному экономическому анализу проекта, который охватывает лишь незначительную часть проектной площади компании в 4.2 кв. км и оценивает добычу только из одного угольного пласта (из трех-шести известных газоносных пластов).

После подтверждения бронирования запасов Комиссией по регулированию добычи полезных ископаемых (MRC) компания Jade представит свой план разработки месторождения (PDO) для проекта по добыче метана из угольных пластов.

План разработки месторождения (PDO) послужит официальным планом развития, определяющим технические рамки, проектирование инфраструктуры, прогнозы производства и обязательства по управлению окружающей средой.

Первый этап разработки предусматривает бурение до 175 скважин и задуман как модульный проект среднего масштаба, ориентированный на поставку СПГ в местную транспортную сеть, с возможностью поставок горнодобывающим предприятиям и промышленным потребителям электроэнергии. Более масштабная разработка месторождения также предусматривает бурение около 800 скважин и потенциальный срок эксплуатации проекта, превышающий 30 лет

