Монголия всегда ценит связи с Вьетнамом, — дипломат

Президент государства То Лам встретился с уходящим послом Монголии во Вьетнаме // VNA/VNS Photo Thống Nhất

CentralAsia (MNG) - Вьетнам и Монголия официально заключили всеобъемлющее партнерство в 2024 году и добились прогресса в различных областях сотрудничества.

«Государство и народ Монголии всегда придавали большое значение отношениям с Вьетнамом, первым всеобъемлющим партнером Монголии в Юго-Восточной Азии», — заявил уходящий посол Монголии во Вьетнаме Сэрээжав Жигжээ генеральному секретарю партии и президенту государства То Ламу во время их встречи в Ханое во вторник.

На приеме обе стороны выразили удовлетворение содержательным и эффективным развитием двусторонних связей за последние более чем четыре года, с тех пор как Сэрээжав приступил к исполнению своих обязанностей во Вьетнаме в декабре 2021 года.

В частности, в 2024 году обе страны официально установили всеобъемлющее партнерство, а также был отмечен позитивный прогресс в отношениях между сторонами, а также в сотрудничестве в области торговли, инвестиций, обороны, безопасности, правосудия, культуры, образования, туризма и обменов между людьми.

Генеральный секретарь Лам, признавая и высоко оценивая важный вклад посла в двусторонние отношения, подтвердил, что Вьетнам всегда ценит развитие связей с Монголией.

Высший руководитель рекомендовал обеим сторонам продолжать наращивать обмены делегациями и контакты на высоком и всестороннем уровнях для укрепления политического доверия; содействовать экономическому, торговому и инвестиционному сотрудничеству в соответствии с потенциалом всеобъемлющего партнерства; расширять обмены между людьми и сотрудничество между регионами. Также необходимо в полной мере использовать двустороннее соглашение об отмене виз, подписанное в 2023 году, и повышать осведомленность общественности о дружбе между двумя странами, особенно среди молодого поколения.

Со своей стороны, Сэрээжав поздравил Вьетнам с недавними достижениями и поблагодарил руководителей Вьетнамской партии и государства, а также министерства, ведомства, агентства и местные органы власти за поддержку и благоприятные условия, которые позволили ему успешно завершить свой срок полномочий.

Он выразил уверенность, что под руководством генерального секретаря и президента Лама Вьетнам продолжит уверенно и процветающе развиваться, а его международный авторитет будет неуклонно расти.

Выразив согласие с указаниями высшего лидера, Сэрээжав подтвердил, что благодаря прочному фундаменту двусторонних связей, особенно пристальному вниманию и руководству старших лидеров обеих стран, всестороннее партнерство между Вьетнамом и Монголией будет и впредь развиваться эффективным, содержательным и всесторонним образом, отвечая чаяниям и общим интересам обоих народов и способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и во всем мире.

Он также подчеркнул, что после завершения своего срока полномочий, независимо от занимаемой им в будущем должности, он продолжит поддерживать и вносить позитивный вклад в развитие связей.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения