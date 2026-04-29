Монгольские хоккеисты одержали вторую победу в Кыргызстане

CentralAsia (MNG) - Как передает MiddleAsianNews, Кубок Азии по хоккею среди юниоров – IIHF U-18 Asia Cup, организованный федерацией хоккея Кыргызстана в самом разгаре! С 27 апреля по 3 мая «Номад Арена» в Бишкеке станет местом главных спортивных эмоций этой весны.

На льду «Номад Арены» встретятся сборные:

🇰🇬 Кыргызстана

🇲🇳 Монголии

🇺🇿 Узбекистана

🇮🇩 Индонезии

🇮🇳 Индии

🇲🇴 Макао (Китай)

Первый день турнира наши монгольские юноши разгромили команду из Макао со счетом 18:0.

На второй день, монгольская хоккейная команда одержала победу над индонезийской командой со счетом 5:2. Узбекская команда также победила индийскую команду со счетом 15:1, а кыргызская команда разгромила команду из Макао со счетом 15:0.

