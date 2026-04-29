Монгольские хоккеисты одержали вторую победу в Кыргызстане
CentralAsia (MNG) - Как передает MiddleAsianNews, Кубок Азии по хоккею среди юниоров – IIHF U-18 Asia Cup, организованный федерацией хоккея Кыргызстана в самом разгаре! С 27 апреля по 3 мая «Номад Арена» в Бишкеке станет местом главных спортивных эмоций этой весны.
На льду «Номад Арены» встретятся сборные:
🇰🇬 Кыргызстана
🇲🇳 Монголии
🇺🇿 Узбекистана
🇮🇩 Индонезии
🇮🇳 Индии
🇲🇴 Макао (Китай)
Первый день турнира наши монгольские юноши разгромили команду из Макао со счетом 18:0.
На второй день, монгольская хоккейная команда одержала победу над индонезийской командой со счетом 5:2. Узбекская команда также победила индийскую команду со счетом 15:1, а кыргызская команда разгромила команду из Макао со счетом 15:0.
