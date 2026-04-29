В российском Туапсе по улице разлилась кипящая нефть после удара дронов по НПЗ

CentralAsia (CA) -  Во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе Краснодарского края на улицу попала кипящая нефть из одного из резервуаров. Об этом глава краевого управления МЧС Алексей Клушин сообщил в разговоре с губернатором Вениамином Кондратьевым. Запись их беседы появилась в телеграм-канале губернатора 28 апреля.

«Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара номер три, в результате чего горючая нефть перекинулась на дорогу, повреждены несколько автомобилей. Сейчас [ситуацию] контролируем», — заявил начальник МЧС.

На записи видно, как он показал главе региона, где нефтепродукты «выплеснулись и полились по дороге». На видео можно заметить автомобиль, багажник которого оплавился после случившегося. Губернатор поручил эвакуировать местных жителей.

Как выяснил телеграм-канал Astra, горящие нефтепродукты попали на улицу Кошкина, которая расположена возле НПЗ. Власти эвакуировали жителей улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков.

Крупный пожар на НПЗ в Туапсе начался после удара беспилотников Украины в ночь на 28 апреля. По данным властей, никто не ранен. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Это третья атака Украины на Туапсе за две недели, которая привела к пожару и серьезным экологическим последствиям. 

