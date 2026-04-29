Суд Швейцарии прекратил дело против Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - Федеральный уголовный суд Швейцарии принял решение прекратить дело против Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана, обвиняемой в отмывании денег, недобросовестном управлении, коррупции и руководстве преступной организацией, сообщает Швейцарское радио и телевидение.

Как пояснил председатель суда, решение обусловлено процессуальным препятствием: подсудимая не может покинуть свою страну до декабря 2028 года, поскольку отбывает тюремное заключение, а суд не может вынести приговор до истечения срока давности.

Что касается соучастника Каримовой, то тут также существует препятствие для дальнейшего разбирательства из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией, где находится обвиняемый, и Швейцарией. А учитывая международные ордера на арест, он рискует быть задержанным, если будет транзитом проходить через третью страну.

Но судебное разбирательство продолжается в отношении бывшего управляющего активами Lombard Odier, а также самого частного банка. По версии обвинения, банк не принял меры по предотвращению отмывания денег и не обеспечил надлежащий контроль за деятельностью своего управляющего активами.

Судебный процесс над Гульнарой Каримовой и швейцарским частным банком Lombard Odier начался в понедельник, 27 апреля. Каримову обвиняют в получении взяток и руководстве преступной организацией под названием «Офис», которая, как утверждается, в период с 2005 по 2013 год переводила сотни миллионов долларов на счета в Швейцарии. Женевский банк Lombard Odier и его бывший сотрудник подозреваются в том, что сыграли решающую роль в сокрытии доходов от предполагаемой преступной деятельности Каримовой.

Каримова и Lombard Odier отрицают свою причастность к каким-либо правонарушениям.

Гульнара Каримова – дочь покойного Ислама Каримова, занимавшего пост президента Узбекистана в течение 25 лет. В 2015 году она была приговорена к 10 годам лишения свободы, но затем срок был сокращен до пяти лет домашнего ареста. В 2020 году суд приговорил ее к 13 годам заключения по обвинению в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области.

В феврале прошлого года Узбекистан и Швейцария подписали соглашение о разделе конфискованных активов, которым предусмотрен возврат в Узбекистан около $182 млн, принадлежавших Гульнаре Каримовой.