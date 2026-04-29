Путин прокомментировал украинские атаки на Туапсе

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал атаки украинских дронов на нефтяную инфраструктуру в Туапсе. Он высказался на эту тему во время совещания по обеспечению безопасности на предстоящих выборах, сообщает Кремль.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные. Правда, губернатор только что докладывал: вроде серьезных угроз нет, люди справляются на месте с теми вызовами, с которыми сталкиваются», - сказал Путин.

По его словам, Украина наносит удары «из-за потери территорий на фронте». «Киевский режим и его покровители перешли к открытым террористическим методам. Причины очевидны и для всех понятны — противник не способен остановить продвижение наших войск, наших ребят на линии боевого соприкосновения. Каждый день они теряют определенные территории»,- заявил Путин.

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники в третий раз за месяц атаковали нефтяную инфраструктуру в Туапсе. Первые два налета произошли 16 и 20 апреля, вызвав пожары.