На фоне войны с Ираном и напряженности в отношениях с соседями ОАЭ выходит из ОПЕК и идут своим собственным путем, - The New York Times

В марте над нефтеперерабатывающим заводом в Фуджейре, Объединенные Арабские Эмираты, валит дым.

CentralAsia (CA) - В то время как Саудовская Аравия готовилась к проведению во вторник саммита лидеров арабских стран Персидского залива, политические комментаторы в соседних Объединенных Арабских Эмиратах начали активно намекать в интернете на скорые важные новости.

Как пишет The New York Times, в течение нескольких недель официальные лица ОАЭ открыто выражали недовольство своими арабскими соседями, жалуясь на их слабую позицию по отношению к Ирану, который выпустил тысячи ракет и беспилотников по странам Персидского залива в ответ на бомбардировки США и Израиля. Аналитики задавались вопросом, продемонстрируют ли Эмираты это недовольство на саммите.

Затем, как раз в тот момент, когда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман начал встречу, правительство ОАЭ с расстояния в сотни километров обрушило на страну сенсационное заявление: оно объявило о выходе из ОПЕК, картеля нефтедобывающих стран, оказывающего влияние на мировые цены на энергоносители.

Представители ОАЭ заявили, что делают это для того, чтобы в одностороннем порядке увеличить добычу нефти и удовлетворить долгосрочные потребности рынка, но тот факт, что де-факто лидером ОПЕК является Саудовская Аравия, не остался незамеченным в регионе.

Независимо от того, было ли это объявление сделано намеренно или случайно, оно стало мощным символом недавних тектонических сдвигов, меняющих облик Ближнего Востока, которые только ускорились во время войны. Выйдя из ОПЕК, правительство ОАЭ продемонстрировало готовность к решительным действиям в собственных интересах и не намерено ограничиваться традиционными альянсами и конвенциями.

«Это декларация независимости ОАЭ, — сказала Кристин Диван, старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне, исследовательской организации. — Они больше не чувствуют себя обязанными институтам, которые не соответствуют их интересам».

Появление свободных от ограничений Объединенных Арабских Эмиратов имеет последствия для рынков, экономики и конфликтов по всему миру. Обладая суверенными активами на сумму более 2 триллионов долларов, эта небольшая страна культивирует влияние далеко за пределами своих границ.

В интервью газете The New York Times во вторник министр энергетики ОАЭ Сухаил Аль Мазруи предположил, что решение о выходе из ОПЕК «не имеет ничего общего с каким-либо конкретным производителем». Саудовская Аравия и Эмираты — «братья», стоящие вместе во время кризиса, вызванного войной, добавил он.

Тем не менее, нельзя отрицать, что Объединенные Арабские Эмираты — крупный экспортер нефти и близкий союзник США — все чаще идет своим собственным путем в регионе.

«То, что мы видим сегодня, похоже на новые ОАЭ», — сказал Абдулхалек Абдулла, видный эмиратский политолог. «Именно так ОАЭ будут вести себя и действовать на региональном и глобальном уровнях».

В последние годы эмиратские чиновники говорили о важности защиты собственных экономических интересов, выражая недовольство квотами, установленными ОПЕК, которые ограничивали добычу нефти.

Они укрепили свой союз с Израилем, в то время как другие арабские правительства держатся от него на расстоянии или еще больше от него отдаляются.

В Йемене Объединенные Арабские Эмираты поддержали вооруженное повстанческое движение, что вызвало недовольство саудовских лидеров, которые поддерживают правительство этой страны.

В жестокой гражданской войне в Судане, где Саудовская Аравия и Египет поддерживают правительство, Объединенные Арабские Эмираты оказывают поддержку конкурирующей военизированной группировке. Эмиратские официальные лица отрицают отправку оружия суданской группировке «Силы быстрого реагирования», несмотря на многочисленные доказательства обратного.

Разногласия между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами развиваются уже много лет и затрагивают самые высокие уровни правительств обеих стран.

Принц Саудовской Аравии Мухаммед и лидер Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бин Заид когда-то были близкими партнерами, объединив силы в 2015 году для борьбы с повстанцами-хуситами в Йемене, но с тех пор их взгляды значительно разошлись, и они придерживаются разных концепций будущего Ближнего Востока, которые вступили в конфликт друг с другом. Этот разрыв стал очевиден в декабре, но, похоже, усугубился во время войны с Ираном.

С момента начала американо-израильского нападения 28 февраля Иран направил основную часть своих ответных мер на страны Персидского залива, на территории которых расположены американские военные объекты.

Вместо того чтобы объединить государства Персидского залива против общего врага, иранские атаки, похоже, способствовали расколу региона.

Пока представители арабских стран Персидского залива обдумывают ответные меры на действия Ирана, Объединенные Арабские Эмираты предприняли шаги по разрыву своих давних культурных и экономических связей с этой страной. Саудовская Аравия, которая сталкивалась с меньшим количеством и менее разрушительными атаками, решительно осудила Иран, но поддержала усилия Пакистана по поиску дипломатического решения войны — инициативу, от которой Эмираты держатся на некотором расстоянии.

Официальные лица ОАЭ неоднократно заявляли о своем недовольстве арабскими и исламскими многосторонними организациями, намекая, что предпочли бы более жесткую позицию по отношению к Ирану.

«Каждое государство Персидского залива проводило свою собственную политику сдерживания в отношении Ирана, и все эти политики потерпели неудачу», — заявил в понедельник на конференции в Дубае высокопоставленный эмиратский чиновник Анвар Гаргаш. «Все наши политики потерпели сокрушительный провал».

По его словам, солидарность в странах Персидского залива «не соответствовала уровню вызова», который представляла собой война.

Страны Персидского залива также пытаются понять, как выстраивать отношения с Соединенными Штатами, которые, несмотря на то, что на протяжении десятилетий являлись их главным гарантом безопасности, не смогли в полной мере защитить их от шквала иранских атак.

«Все государства региона вынуждены приспосабливаться к тому факту, что Соединенные Штаты больше не будут обеспечивать ту защиту, которую они привыкли ценить», — сказала Диван. «Это требует от каждого государства самостоятельного определения курса, а они пока не могут прийти к согласию».

Эти тенденции совпали с объявлением, сделанным во вторник.

На протяжении многих лет нефтяная политика является заметным источником напряженности между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. Эмираты, по всей видимости, предпочитают стратегию максимизации добычи нефти — по сути, продажу как можно большего количества нефти до того, как энергетические рынки откажутся от ископаемого топлива.

С другой стороны, Саудовская Аравия, как правило, стремится к повышению цен на нефть в долгосрочной перспективе, и эта стратегия иногда требует ограничения добычи членами ОПЕК, включая Объединенные Арабские Эмираты.

Саудовская Аравия, будучи гораздо более крупной и в большей степени зависящей от нефти страной, нуждается в увеличении доходов для финансирования своего государственного бюджета, а также амбициозных и дорогостоящих планов наследного принца по превращению королевства в деловой и туристический центр.

«В то время как Саудовская Аравия стремится поддерживать нефтяные рынки в течение следующего столетия, ОАЭ не испытывают такой острой необходимости», — сказал Башар Эль-Халаби, старший аналитик Argus Media в Дубае, занимающейся исследованиями товарных рынков.

Решение выйти из ОПЕК и увеличить добычу нефти — даже если Эмираты столкнутся с препятствиями для экспорта большего количества баррелей, пока продолжается война — может также порадовать чиновников администрации Трампа, которые испытывают политическое давление из-за высоких цен на энергоносители.

Отражая стремление своего правительства идти своим собственным путем, эмиратские чиновники и проправительственные комментаторы строят предположения о том, что может произойти дальше. Некоторые говорят, что Эмираты могут выйти из Лиги арабских государств, Совета сотрудничества стран Персидского залива или Организации исламского сотрудничества, которые являются региональными многосторонними организациями.

Абдулла, политолог, заявил, что не исключает скорого принятия решения по Лиге арабских государств — возможно, заморозки членства или прекращения финансирования организации со стороны ОАЭ, если не полного выхода из нее.

В течение многих лет Объединенные Арабские Эмираты оставались в ОПЕК «из уважения к Саудовской Аравии», заявила Диван. Новости вторника ясно показывают, что «они больше не будут подчиняться саудовскому руководству».

Тарек аль-Отаиба, эмиратский научный сотрудник Центра Белфера при Гарвардском университете, предсказал выход из ОПЕК в эссе о «пустых обещаниях арабской солидарности», опубликованном на прошлой неделе.

«Война показала, кто были настоящими друзьями», — написал аль-Отаиба.

«Вопрос не в том, вспомнит ли Абу-Даби, — добавил он, имея в виду столицу ОАЭ. — Вопрос в том, как будет выглядеть арабский мир, когда ОАЭ решат двигаться дальше».