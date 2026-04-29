Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп поручил своей команде готовиться к длительной морской блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, на последних совещаниях Трамп решил продолжить оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, блокируя порты Ирана. Американский президент считает, что другие варианты действий — возобновление ударов или выход из конфликта — несут больший риск. Газета отмечает, что продолжение блокады затягивает конфликт, который привел к росту цен на энергоносители, ухудшил рейтинги Трампа и еще больше омрачает перспективы республиканцев на промежуточных выборах.

Источники говорят, что на данный момент Трампа устраивает бессрочная блокада иранских портов, которая, по его мнению, ведет Тегеран к «коллапсу». Один из американских чиновников пояснил, что блокада «подрывает» экономику Ирана, что подталкивает Тегеран к переговорам.

По информации Reuters, американская разведка изучает, как отреагирует Иран, если Дональд Трамп объявит о победе США в войне. Один из собеседников агентства отметил, что цель состоит в том, чтобы понять последствия потенциального выхода США из конфликта.

С начала войны на Ближнем Востоке Иран заблокировал Ормузский пролив. Затем к этому добавилась морская блокада иранских портов со стороны США. Axios 27 апреля писал, что Иран передал США предложение, предусматривающие открытие Ормузского пролива и прекращение войны. При этом Тегеран предлагает отложить переговоры о своей ядерной программе на более поздний срок. Reuters сообщало, что первый этап иранского плана предусматривает прекращение огня и предоставление гарантий ненападения в будущем, затем следует снятие морской блокады со стороны США и определение статуса Ормузского пролива, который Тегеран хочет оставить под своим контролем.

По данным Reuters и The Wall Street Journal, Трамп и его команда недовольны новым предложением Ирана.