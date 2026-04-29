Депутаты предложили ввести в Казахстане семилетнее обучение в медвузах

CentralAsia (KZ) - Депутаты мажилиса в рамках проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога и образования» предложили ввести семилетнее обучение в базовом медицинском образовании, а также уравнять статусы филиалов зарубежных университетов в Казахстане с их головными организациями, пишет Власть.

«Сейчас в медицинских университетах учатся по трем разным системам. Студент в медицинских вузах учится шесть лет, из них пять лет – это бакалавриат, полгода магистратуры и полгода интернатуры. В период интернатуры студент проводит в условиях стационара без определенного юридического статуса, не имея доступа к медицинским информационным системам и права на участие в лечебных манипуляциях. Выражаясь простыми словами, обучающиеся представлены сами себе», - заявил депутат Асхат Аймагамбетов.

Он также сообщил, что по окончанию шестилетнего обучения выпускники не имеют возможности трудоустроиться, так как им необходимо пройти резидентуру.

«Срок обучения в резидентуре составляет от 2 до 4 лет. При этом количество государственных грантов крайне ограничено, в связи с чем обучение зачастую осуществляется на платной основе», - отметил депутат.

Поэтому депутаты предлагают перейти на семилетнюю модель обучения, из которых будет шесть лет теоретической подготовки в университете и год полноценной практической интернатуры на базе медицинских организаций.

«Интернатура не будет имитацией, а студенты будут врачами-интернами со специальным статусом. Они получат доступ к информационным системам, базовым медицинским манипуляциям, при необходимости – к заработной плате. Затем он может трудоустроиться как врач общей практики», - пояснил Аймагамбетов.

Таким образом, депутаты хотят решить проблему, при которой к 2028-2029 годам Казахстан может столкнуться с дефицитом специалистов.

Также предлагается внести изменения в деятельность филиалов зарубежных университетов. Депутаты предлагают открывать филиалы только с официальным решением головных университетов и уравнять их дипломы. Аймагамбетов сообщил, что филиалы должны будут проходить аккредитацию в международных агентствах, а качество их образования не может быть ниже, чем казахстанское.

