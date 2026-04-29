Министр обороны России назвал военное присутствие других стран в Центральной Азии недопустимым
министр обороны России Андрей Белоусов
министр обороны России Андрей Белоусов

CentralAsia (CA) -  Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны, в том числе на пространство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран — членов организации в Бишкеке, говорится в сообщении Минобороны РФ в «Максе».

«Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны. В том числе на пространство ШОС», — отметил Белоусов.

Москва считает недопустимым стремление внерегиональных держав обеспечить военное присутствие в Центральной Азии и решение там логистических задач, подчеркнул Белоусов. «Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым», — сказал он.

Он отметил серьезную озабоченность российской стороны из-за обстановки в Сирии, Ливане, Афганистане, а также гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

