Министр обороны России назвал военное присутствие других стран в Центральной Азии недопустимым

министр обороны России Андрей Белоусов

CentralAsia (CA) - Существуют риски проникновения боевиков из кризисных зон в сопредельные страны, в том числе на пространство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на совещании глав военных ведомств стран — членов организации в Бишкеке, говорится в сообщении Минобороны РФ в «Максе».

Москва считает недопустимым стремление внерегиональных держав обеспечить военное присутствие в Центральной Азии и решение там логистических задач, подчеркнул Белоусов. «Внимательно отслеживаем попытки внерегиональных государств обеспечить военное присутствие и решение логистических задач в Центральной Азии. Считаем это недопустимым», — сказал он.

Он отметил серьезную озабоченность российской стороны из-за обстановки в Сирии, Ливане, Афганистане, а также гуманитарной катастрофы в секторе Газа.