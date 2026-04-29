Беспилотник упал в Казахстане недалеко от границы с Россией

CentralAsia (KZ) -  В Актюбинской области на западе Казахстана упал беспилотник. Инцидент произошел утром 29 апреля рядом с селом Алимбетовка, недалеко от границы с Россией. Полиция начала проверку, сообщает Nur.kz.

Объект упал за пределами населенного пункта, уточнили в департаменте полиции Актюбинской области.

В последний раз подобный случай произошел в Казахстане в конце марта. Тогда обломки беспилотника обнаружили около поселка Караултобе в Акжаикском районе на западе страны. В Минобороны Казахстана объясняли прилеты дронов действием средств радиоэлектронной борьбы.

