экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Групповой этап Лиги чемпионов Азии и Восточной Азии 2026 года пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Конечно, большая часть внимания прикована к баскетбольному клубу Chinggis Broncos, поскольку именно ему предстоит ощутить — и, возможно, максимально использовать — преимущество домашней площадки, поскольку общерегиональный турнир возвращается в столицу Монголии.

Но болельщики и наблюдатели также внимательно следят за играми домашних команд, с нетерпением ожидая развития событий, учитывая, насколько конкурентной может оказаться эта группа, судя по их недавним выступлениям.

Монгольская, гонконгская и тайваньская команды завершат свои матчи группового этапа на следующей неделе на стадионе M Bank Arena в Улан-Баторе, — сообщает MiddleAsianNews.

Монгольская команда Chinggis Broncos примет участие в Лиге чемпионов по баскетболу Азии (BCL Asia) 2026, самом престижном баскетбольном турнире для азиатских клубов, который пройдет на родине.

Турнир официально состоится 5, 7 и 8 мая 2026 года на стадионе M Bank Arena в Улан-Баторе, и ожесточенная борьба между ведущими клубами Азии развернется на глазах у монгольских болельщиков.

Команда Chinggis Broncos завоевала золотую медаль на турнире BCL Asia East 2025, подняв престиж монгольского баскетбола на азиатской арене на новый уровень. Благодаря этому успеху они получили место в основном раунде BCL Asia 2026, где на этот раз будут играть на своей домашней площадке.

Расписание матчей:

  • 5 мая: Chinggis Knights vs South China Athletic
  • 7 мая: Chinggis Knights vs Taoyuan Pauian Pilots
  • 8 мая: Chinggis Knights vs New Taipei Kings
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com