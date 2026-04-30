Групповой этап Лиги чемпионов Азии и Восточной Азии 2026 года пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Конечно, большая часть внимания прикована к баскетбольному клубу Chinggis Broncos, поскольку именно ему предстоит ощутить — и, возможно, максимально использовать — преимущество домашней площадки, поскольку общерегиональный турнир возвращается в столицу Монголии.

Но болельщики и наблюдатели также внимательно следят за играми домашних команд, с нетерпением ожидая развития событий, учитывая, насколько конкурентной может оказаться эта группа, судя по их недавним выступлениям.

Монгольская, гонконгская и тайваньская команды завершат свои матчи группового этапа на следующей неделе на стадионе M Bank Arena в Улан-Баторе, — сообщает MiddleAsianNews.

Монгольская команда Chinggis Broncos примет участие в Лиге чемпионов по баскетболу Азии (BCL Asia) 2026, самом престижном баскетбольном турнире для азиатских клубов, который пройдет на родине.

Турнир официально состоится 5, 7 и 8 мая 2026 года на стадионе M Bank Arena в Улан-Баторе, и ожесточенная борьба между ведущими клубами Азии развернется на глазах у монгольских болельщиков.

Команда Chinggis Broncos завоевала золотую медаль на турнире BCL Asia East 2025, подняв престиж монгольского баскетбола на азиатской арене на новый уровень. Благодаря этому успеху они получили место в основном раунде BCL Asia 2026, где на этот раз будут играть на своей домашней площадке.

Расписание матчей:

5 мая: Chinggis Knights vs South China Athletic

7 мая: Chinggis Knights vs Taoyuan Pauian Pilots

8 мая: Chinggis Knights vs New Taipei Kings

