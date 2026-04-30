Монголия переосмысливает степную дипломатию в отношениях с Казахстаном, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Этот престижный американский онлайн-журнал описал значение и цель визита Хүрэлсүха в Казахстан, и хотя визит очень выгоден для обеих стран, он также повышает риски и вероятность попыток крупных держав оказать влияние на эти две страны.

С 20 по 23 апреля президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа совершил первый за два десятилетия государственный визит главы монгольского государства в Казахстан. Визит Хүрэлсүха, организованный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, завершил 18 месяцев ускоренного взаимодействия, начавшегося с поездки Токаева в Улан-Батор в 2024 году. Именно на саммите 2024 года отношения между двумя странами были подняты до уровня формального стратегического партнерства, что сделало Казахстан первым и единственным стратегическим партнером Монголии в Центральной Азии.

Хотя официальная риторика представляла визит Хүрэлсүха как празднование «общего кочевого наследия и тысячелетнего братства», его суть рассказывает прагматичную, стратегически неотложную историю: два не имеющих выхода к морю, богатых ресурсами государства, расположенные между Россией и Китаем, используют взаимодействие на высоком уровне для снижения структурной экономической зависимости, обмена опытом в области геополитической устойчивости и достижения большей стратегической автономии в условиях усиливающегося соперничества великих держав. Казахстан и Монголия переосмысливают сотрудничество средних держав в поляризованном ландшафте Евразии.

Факторы, определяющие взаимное взаимодействие на высоком уровне, на основе расчетов

Активный поток двусторонних обменов, начавшийся в конце 2024 года, отражает три взаимосвязанные, стратегически важные приоритета, усугубляемые изменением геополитической обстановки в Евразии.

Во-первых, Монголия и Казахстан стремятся преобразовать 34 года дипломатической доброй воли в ощутимые экономические результаты, решив общую проблему: чрезмерную зависимость от двух своих гигантских соседей в торговле и транзите. Официальные данные Министерства национальной экономики Казахстана показывают, что двусторонний товарооборот с Монголией в 2025 году достиг $133 млн, что на 7.7 процента больше, чем годом ранее, но все еще составляет лишь небольшую часть совокупного экономического потенциала двух стран. В ходе недавнего государственного визита обе стороны подтвердили амбициозную цель по увеличению двустороннего товарооборота до $500 млн, которая подкрепляется временным соглашением о свободной торговле, ратифицированным в 2025 году между Монголией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), предусматривающим тарифные преференции для 367 монгольских экспортных товаров (97.5% из которых – сельскохозяйственная продукция и товары животноводства), а также Дорожной картой торгово-экономического сотрудничества на 2025–2027 годы.

В ходе визита Хүрэлсүха в Казахстан делегации обменялись 13 межправительственными соглашениями, охватывающими внешнюю политику, торговлю, энергетику, атомную энергетику, центральное банковское дело, финансы и сотрудничество в сфере СМИ, а параллельно проходивший Казахстанско-Монгольский бизнес-форум собрал 250 представителей и привел к заключению 19 обязательных торговых соглашений на сумму более $20 млн. Знаковые соглашения включают меморандум между казахстанским суверенным фондом «Самрук-Казына» и монгольским государственным горнодобывающим холдингом «Эрдэнэс Монгол» о разведке критически важных полезных ископаемых и переработке с добавленной стоимостью; долгосрочное соглашение, согласно которому Казахстан будет удовлетворять 100 процентов импорта пшеницы в Монголию; и обязательство по обеспечению стабильных поставок казахстанского бензина и дизельного топлива в Монголию.

Достижения Казахстана в области переработки сельскохозяйственной продукции, продовольственной безопасности и биобезопасности животноводства напрямую решают хроническую проблему Монголии, заключающуюся в неспособности повысить добавленную стоимость своего поголовья скота в 70 миллионов голов – крупнейшего в мире в пересчете на душу населения. В ходе совместной пресс-конференции Токаев официально подтвердил планы по созданию совместных предприятий по производству вакцин в Монголии и углублению сотрудничества в области современных агротехнологий, а также по приведению стандартов животноводческой продукции в соответствие с международными нормами безопасности. Обе стороны также укрепили двусторонние связи в сфере переработки. Опираясь на соглашение по шерсти и коже, монгольские инвесторы ориентируются на животноводческий сектор Казахстана, используя накопленный опыт Монголии в этих отраслях.

Для Казахстана это партнерство открывает безопасный путь в Северо-Восточную Азию; для Монголии оно предоставляет редкую возможность снизить крайнюю зависимость от Китая, на долю которого приходится более 90 процентов экспорта, и от России, которая поставляет 90 процентов переработанной энергии. Преимущества распространяются не только на Казахстан: Хүрэлсүх также встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, который находился в Казахстане с визитом для участия в Региональном экологическом саммите 2026 (РЭС 2026), чтобы обсудить расширение экспорта монгольской сельскохозяйственной продукции на Южный Кавказ в рамках соглашения между Монголией и ЕАЭС.

Во-вторых, двусторонние обмены способствуют продвижению основных внешнеполитических доктрин обеих стран: политики «третьего соседа» Монголии и многовекторной дипломатии Казахстана. Для Монголии углубление связей с Казахстаном позволяет реализовать концепцию «третьего соседа» в западном регионе, представляя другую евразийскую степную страну как надежного партнера, выходящего за рамки отношений с двумя ее гигантскими соседями. Монголия также наращивает свое участие в Организации тюркских государств (ОТГ), одним из основателей которой является Казахстан. Для Казахстана, который пересмотрел свою внешнюю политику, чтобы уменьшить чрезмерную зависимость от России после беспорядков в январе 2022 года, а затем и полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, взаимодействие с Монголией укрепляет его репутацию нейтрального регионального связующего звена между Центральной и Северо-Восточной Азией.

Ни одна из стран не стремится к союзу с Россией или Китаем; вместо этого партнерство предлагает способ диверсификации вариантов без пересечения геополитических красных линий. Как отметил Дашням Золбоо, директор Института международных исследований Монгольской академии наук, Казахстан и Монголия стремятся «к прагматичному сотрудничеству, не затрагивая при этом интересы своих более крупных соседей».

Наконец, эти визиты служат целям укрепления внутриполитической легитимности и формирования наследия обоих президентов. Для Хүрэлсүха эта поездка знаменует завершение его исторической кампании по проведению государственных визитов во все пять центральноазиатских республик за время его пребывания на посту президента, закрепляя за ним репутацию архитектора стратегического поворота Монголии на Запад в преддверии президентских выборов 2027 года. Это также подкрепляет его внутреннюю программу «Этической революции», представляя его внешнюю политику как инструмент для создания экономических возможностей и снижения зависимости от экспорта добывающей продукции в Китай, обусловленной коррупцией.

Для Токаева недавние государственные визиты состоялись всего через несколько недель после общенационального референдума, на котором была принята масштабная новая конституция, являющаяся центральным элементом его программы реформ «Новый Казахстан». Прием Хүрэлсүха на своей встрече подкрепляет его концепцию открытого, влиятельного Казахстана, приверженного принципам инклюзивного регионального лидерства, а также является важным дипломатическим достижением, способствующим укреплению внутренней поддержки его программы реформ.

Взаимное обучение: процесс обмена опытом в области развития

Наиболее малоизученным, но важным аспектом углубления казахстанско-монгольских отношений является структурированный обмен опытом в области управления и развития, основанный на взаимодополняющих сильных сторонах и общих уязвимостях. Обе страны входят в число мировых лидеров по доступности земельных ресурсов на душу населения, при этом сталкиваясь с одинаковыми угрозами со стороны изменения климата, опустынивания и экономического давления со стороны великих держав.

Чему Улан-Батор может научиться у Астаны?

Многолетний опыт Казахстана в создании экосистемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которая привлекла $151.3 млрд – почти 70 процентов от общего объема ПИИ в Центральной Азии – может послужить примером для Монголии. Успех Казахстана основан на единой правовой базе, централизованном «едином окне» для инвесторов и 17 специальных экономических зонах с целевыми стимулами, предлагающих Монголии воспроизводимую модель привлечения диверсифицированного капитала за пределами горнодобывающего сектора.

Кроме того, опыт Казахстана в превращении географической изоляции в преимущество благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) служит образцом для транзитных амбиций Монголии. Казахстан, будучи также государством, не имеющим выхода к морю, использует свое положение между Европой и Азией, чтобы стать важнейшим транзитным узлом, чего Монголия и надеется достичь, связав свою территорию с Центральной Азией через Казахстан. В ходе саммита обе стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для продвижения трансграничной автомагистрали, возобновления прямого авиасообщения Астана-Улан-Батор и запуска нового маршрута Осемен-Баян-Өлгий, что позволит устранить главное препятствие для двусторонней торговли: отсутствие общей границы, из-за которого все наземные товары вынуждены проходить транзитом через территорию России.

Кроме того, достижения Казахстана в области цифрового управления и аэрокосмических инноваций соответствуют амбициям Монголии по модернизации. В связи с тем, что 2026 год был объявлен Казахстаном Годом искусственного интеллекта, страна создала развитую технологическую экосистему, центром которой является технопарк Astana Hub, а ранее, в 2024 году, экспортировала в Монголию свой первый спутник дистанционного зондирования Земли собственной разработки. Казахстанские чиновники также поделились опытом своей системы электронного правительства (eGov), которая обеспечивает онлайн-доступ к более чем 90 процентам государственных услуг. Монголия стремится адаптировать эту модель для своей платформы e-Mongolia, которая уже охватывает 85 процентов взрослого населения.

Чему Астана может научиться у Улан-Батора?

30-летний опыт Монголии в реализации политики «третьего соседа» представляет собой проверенную стратегию балансирования отношений с Россией и Китаем при одновременном развитии диверсифицированных глобальных партнерств. Многовекторная дипломатия Казахстана после 2022 года отражает давний подход Монголии: поддержание прагматичных связей со своими гигантскими соседями, избегая при этом чрезмерной зависимости, и использование нейтрального статуса для привлечения инвестиций и влияния. Как подчеркнул Мэндээ Жаргалсайхан, директор Института стратегических исследований Монголии, закрепленный в конституции нейтралитет Монголии позволил ей пережить неоднократные потрясения со стороны великих держав, не жертвуя суверенитетом – урок, который Казахстан усвоил в условиях геополитики после войны на Украине.

Между тем, глобальное лидерство Монголии в области устойчивого управления пастбищными угодьями и восстановления засушливых земель служит образцом для достижения климатических целей Казахстана. Будучи движущей силой, благодаря которой Организация Объединенных Наций объявила 2026 год Международным годом пастбищ и скотоводов, а также местом проведения саммита COP17 по борьбе с опустыниванием в августе 2026 года, Монголия разработала признанный во всем мире опыт в области управления пастбищами на основе участия местных сообществ. В ходе визита Хүрэлсүха две страны договорились синхронизировать монгольскую кампанию «Миллиард деревьев» с казахстанской инициативой «Два миллиарда деревьев» – это партнерство теперь официально включено в региональный портфель проектов RES 2026 в качестве флагманской общеалтайской экологической программы.

На конференции RES 2026, которая проходила с 22 по 24 апреля и собрала 1500 делегатов из более чем 15 стран, Хүрэлсүх представил три ключевые монгольские инициативы по региональному сотрудничеству: комплексное управление водными ресурсами, устойчивое управление пастбищами и природоориентированные решения. Он также официально пригласил все страны-участницы принять участие в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в Улан-Баторе, тем самым утвердив Монголию в качестве мирового лидера в области восстановления засушливых земель.

Инклюзивное управление Монголией в отношении 120-тысячного этнического казахского меньшинства в аймаке Баян-Өлгий служит моделью трансграничной этнической сплоченности, при этом Токаев выразил прямую благодарность Монголии за поддержку в открытии казахстанского консульства в этом аймаке.

Наконец, послужной список Монголии в области укрепления демократии – страна получила оценку «свободная» в 84 балла из 100 в отчете Freedom House за 2026 год, в то время как Казахстан получил 23 балла и был признан «несвободным» – служит ориентиром для Казахстана, позволяющим снизить уровень давления.

Стратегическое значение и неизбежные структурные ограничения

Значение саммита выходит далеко за рамки двусторонних связей. В региональном масштабе партнерство создает важнейший мост между Центральной и Северо-Восточной Азией, а предложенная Токаевым платформа «Трансалтайский диалог» направлена ​​на масштабирование этой модели в рамках регионального сотрудничества для четырех стран Алтайского архипелага. Оба президента также обсудили потенциальное включение Монголии в будущие диалоги C5+1, формализовав ее место в региональной архитектуре, из которой она исторически была исключена.

Однако существуют значительные структурные ограничения для расширения партнерства. Самым труднопреодолимым препятствием является география. Отсутствие общей границы означает, что каждая партия груза должна проходить через территорию России или Китая, что делает двустороннюю торговлю уязвимой для внешнего вето и приводит к инфляции цен. Хотя планируемая автомагистраль обещает сократить время транзита на 800 километров и снизить логистические издержки на 20 процентов, она требует трехсторонних переговоров с Россией, и четких сроков завершения строительства пока нет.

Во-вторых, двусторонняя торговля остается глубоко несбалансированной: на казахстанский экспорт в 2025 году приходится более 90 процентов от общего товарооборота. В экспорт Монголии входят преимущественно низкокачественная, необработанная продукция животноводства, в то время как Казахстан поставляет продукты питания с добавленной стоимостью, машины и промышленные товары. Такая динамика рискует укрепить зависимость, а не сбалансировать взаимозависимость. Достижение целевого показателя в $500 млн потребует масштабных инвестиций в перерабатывающие мощности Монголии.

В-третьих, внутриполитическая неопределенность может нарушить долгосрочную преемственность. В Монголии Хүрэлсүх связан конституционными поправками 2019 года, предусматривающими один невозобновляемый шестилетний срок. Учитывая, что президентские выборы 2027 года уже обещают стать спорными, его стремление к западным границам может быть отложено в сторону при новой администрации. В Казахстане, хотя положение Токаева кажется стабильным, реализация его новой конституционной модели находится на ранней стадии, и сопротивление бюрократии может замедлить сотрудничество.

Наконец, партнерство сталкивается с невидимыми геополитическими «красными линиями». Любое значимое расширение требует молчаливого одобрения России и Китая, и ни одна из стран не может позволить себе оттолкнуть своих гигантских соседей. Главное преимущество партнерства – его неприсоединившийся, нейтральный характер – одновременно является и его главным ограничением, ограничивая сотрудничество областями, которые не бросают вызов региональному статус-кво.

Заключение

Исторический государственный визит Хүрэлсүха в Казахстан — это не просто чествование общего кочевого наследия. Он знаменует собой становление прагматичного партнерства между двумя средними державами, стремящимися превратить географическую уязвимость в стратегическое преимущество в условиях соперничества великих держав. Достигнутые на саммите соглашения, торговые договоренности, торговые цели и планы развития транспортной инфраструктуры демонстрируют, что Казахстан и Монголия перешли от символической риторики к ощутимому, ориентированному на результат сотрудничеству. Двусторонний обмен опытом в области развития еще больше укрепляет партнерство как редкий пример взаимного обучения между евразийскими средними державами.

Однако окончательный успех партнерства будет измеряться не количеством подписанных документов, а его способностью преодолевать структурные барьеры, связанные с географическим положением, торговым дисбалансом и геополитическими ограничениями. Для Монголии решающим фактором станет то, смогут ли более тесные связи с Казахстаном обеспечить существенную диверсификацию экономики, снизив зависимость от Китая и России, и одновременно укрепить ее геополитическую устойчивость. Для Казахстана же решающим фактором станет то, усилит ли партнерство его влияние как страны, налаживающей связи с Евразией, и будет ли оно способствовать продвижению его внутренней программы реформ.

В эпоху, когда конкуренция между великими державами часто вытесняет региональную инициативу, ось Астана-Улан-Батор предлагает обнадеживающую альтернативную точку зрения.

автор: Сумъяа Чулуунбаатар — экономист и эксперт по международным вопросам. В настоящее время Сумъяа работает внештатным научным сотрудником в Институте международных исследований Монгольской академии наук.

перевод: MiddleAsianNews

источник: The Diplomat

