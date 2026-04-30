Монгольский инвестиционный форум впервые пройдет в Шанхае, Китай

CentralAsia (MNG) - CMM – Capital Markets Mongolia в течение последних трех лет организует Монгольский инвестиционный форум в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре, а в 2026 году планирует впервые провести форум в Шанхае, Китай, — пишет MiddleAsianNews.

«Монгольский инвестиционный форум: Шанхай 2026» состоится 27 мая этого года и направлен на выведение экономического сотрудничества с Китаем, крупнейшим внешнеторговым партнером Монголии и ключевым стратегическим соседом, на новый уровень, а также на укрепление инвестиционных связей между двумя странами.

В этом контексте форум соберет вместе представителей национальных политических кругов, ведущих проектов и компаний, а также крупных финансовых институтов, международных банков, инвестиционных фондов и крупных инвесторов из Китая и других стран.

Мероприятие «Монгольский инвестиционный форум: Шанхай 2026» осветит наиболее важные темы, стоящие перед Монголией в последнее время, такие как горнодобывающая промышленность, энергетика, передовые технологии и проектное финансирование, и будет способствовать важным дискуссиям с участием как отечественных, так и зарубежных участников по этим вопросам.

Основные цели форума:

Представить крупные проекты в горнодобывающей, энергетической и инфраструктурной отраслях и привлечь инвестиции;

Наладить связи между отечественными проектами и компаниями и стратегическими партнерами в Китае, а также расширить сотрудничество;

Изучить возможности внедрения экологически чистых энергетических решений и передовых технологий от ведущих китайских технологических компаний в отечественные проекты;

Предложить оптимальные решения по финансированию проектов через крупнейшие китайские банки и инвесторов.

Компания Huawei также выступит в качестве официального глобального партнера «Монгольского инвестиционного форума: Шанхай 2026».Компания, начавшая свою деятельность в Монголии в 2006 году, является одной из ведущих технологических компаний не только в Китае, но и в мире, работая более чем в 170 странах. В рамках этого сотрудничества 26 мая участники из Монголии также посетят научно-исследовательский центр Huawei в Шанхае.

«Этот форум станет важной платформой для всех заинтересованных сторон, позволяющей начать долгосрочное сотрудничество на основе реальных проектов», — заявляет организатор форума CMM — Capital Markets Mongolia.

CMM – Capital Markets Mongolia предлагает участвующим организациям следующие возможности:

Презентации проектов: представление деятельности компании и крупных проектов, требующих инвестиций;

Спонсорство: участие в качестве спонсора форума и продвижение бренда компании на международном уровне;

Сотрудничество: возможность расширить масштабы стратегического партнерства и укрепить свои позиции на международном рынке.

О компании CMM – Capital Markets Mongolia:

CMM – Capital Markets Mongolia — это исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на проведении исследований рынка капитала, анализе, предоставлении профессиональных консультационных услуг, а также услуг по сопровождению сделок и брокерским услугам. CMM выступает в качестве комплексной платформы, объединяющей заинтересованные стороны, такие как инвесторы, компании, посредники и регулирующие органы, средства массовой информации и общественность, с целью повышения эффективности рынка, содействия прозрачности, укрепления доверия инвесторов и обеспечения устойчивого роста.

